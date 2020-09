Marchan feministas contra abusos

Con cánticos y consignas contra el feminicidio, la desaparición y la violencia contra las mujeres, integrantes de la Asamblea Amplia Feminista marcharon ayer por el Centro de Ciudad Juárez durante una manifestación pacífica en contra de los abusos policiacos.

A partir de las 10:00 de la mañana, el grupo de las aproximadamente 50 manifestantes comenzó a reunirse en el exterior del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para después partir a la Presidencia municipal, en la que convocaron días antes como una manifestación pacífica; sin embargo, ambos edificios ya estaban resguardados por decenas de agentes de la Policía municipal y Seguridad Vial, así como por una unidad de Bomberos y una ambulancia.

Al llegar a la Presidencia, el contingente encontró todos los accesos cerrados, por lo que comenzó a pegar consignas en su exterior, donde también exigieron el “esclarecimiento de los casos de feminicidio en el estado, acciones expeditas de búsqueda para los casos de desaparición de mujeres, vigilancia de los protocolos de protección de las mujeres en todas las dependencias oficiales”.

El objetivo, además, fue “visibilizar y denunciar las violencias cometidas a mujeres activistas por las autoridades municipales el día 5 de septiembre”, se informó.

En la concentración pacífica en la que se pidió no llevar aerosoles, se exigió respuesta del IMM de las violencias cometidas a las 27 activistas detenidas durante una manifestación 13 días antes.

“Las mujeres estamos en guerra”, “Ni una más”, “El Estado tortura para reventar el movimiento feminista”, “Cabada, golpeador de mujeres”, “Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer”, “Aunque la pinten de morada, la Policía es aliada” y “la chota no me cuida, me cuidan mis amigas” fueron también parte de las consignas que llevaban escritas en mantas, cartones y hojas, y que pronunciaron durante toda su manifestación, en la cual repartieron volantes para informar a la comunidad lo sucedido.

Vestidas de negro y morado, las manifestantes mantuvieron el contingente unido durante la marcha que sostuvieron sobre la calle Ferrocarril o Francisco Villa, hasta llegar a la Presidencia.

Siempre estuvieron resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al igual que por personal de Derechos Humanos del Municipio.

Aunque tenían los rostros cubiertos, mientras algunas de ellas pegaron hojas con consignas en las paredes de las calles y el exterior del edificio municipal, otras de sus compañeras las cubrían con mantas para evitar que fueran fotografiadas o videograbadas por los medios de comunicación y autoridades de distintas dependencias que les tomaban imágenes.