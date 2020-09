Marchan contra la ruta troncal en la Tecnológico

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con mensajes como “Gobierno ecocida” o “No al carril confinado”, decenas de personas marcharon ayer sobre la avenida Tecnológico para manifestar su descontento por las obras de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo (BRT-2).

La marcha dio inicio desde el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) rumbo al cruce de las avenidas Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles, provocando tráfico lento por una de las vialidades de mayor circulación en esta frontera.

Ricardo Melgoza, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), criticó el desarrollo de los trabajos, indicando que la inversión de los casi mil millones de pesos que se destinan a las obras pudo ser utilizada para apoyar a negocios y hospitales que se vieron afectados durante la pandemia.

“Es la tercera marcha que hacemos en contra de la implementación de la segunda ruta troncal, no apoyamos este proyecto por muchas razones, especialmente por el impacto ecológico, y el destrozo de la columna vertebral de la ciudad”, dijo.

De acuerdo con los manifestantes, el rechazo a las obras ya acumula más de 23 mil firmas a través de la plataforma Change.org, mientras que aún siguen en revisión los casi 20 amparos promovidos en contra de los trabajos de la BRT-2.

Entre las principales molestias se destacó la construcción de los paraderos en los camellones de la avenida Tecnológico y carriles confinados, ya que se aseguró que se está destruyendo la vegetación del sector, además de que, al reducir la vialidad para los automovilistas, prevén un incremento del tráfico y con ello las emisiones de Co2 por parte de los vehículos.

Respecto a esta situación, Sergio Madero Villanueva, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ha señalado que, aunque sí ha habido afectaciones a áreas verdes por la construcción de algunas estaciones del semimasivo, éstas han sido mínimas. Además de que afirmó que la vegetación que es retirada es entregada a Parques y Jardines del Municipio para que pueda ser plantada de nueva cuenta en otras zonas.

“Eso es mentira, tenemos los vídeos en donde se aprecia cómo cortan con una sierra las palmeras y los árboles del camellón, están mintiendo cuando dicen que están replantando la vegetación, están destrozando completamente toda la flora, no hay un plan, no lo tienen, ya se lo hemos pedido a la autoridad y no lo tienen”, afirmó Melgoza.

La marcha fue organizada por grupos como Árboles en Resistencia, Poder Ciudadano, Rescatemos Juárez y el Observatorio Nacional para tu Salud Bio-Psico-Social.

elara@redaccion.diario.com.mx