Mantienen plantón en la Gómez Morín

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Manifestantes en la Gómez Morín

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Apoyados por otros juarenses de distintos puntos de la ciudad, vecinos y comerciantes del bulevar Manuel Gómez Morín mantienen el plantón cerca del cruce con Paseo de la Victoria y advirtieron ayer que no permitirán que se lleven a cabo las obras para la ruta troncal por esta calle.

Asimismo, empezaron a reunir firmas de ciudadanos que los respaldan y se oponen a este proyecto de transporte del Gobierno del Estado, y aunque no las habían contabilizado, algunas de las personas consideraron que se acercaban a las mil.

Por otro lado, casi 6 mil firmas de ciudadanos que están en contra de esta ruta troncal para el BravoBús por la Manuel Gómez Morín se han reunido hasta ayer en la plataforma digital Change.org, pero se tiene una meta de 7 mil 500 rúbricas, de acuerdo con lo que se ha planteado en el movimiento de rechazo a ese proyecto.

A través de esta plataforma digital, los juarenses que están en contra de ese proyecto han externado su opinión y ya son 5 mil 896 personas las que respaldan el movimiento promovido por Jesús Zarazúa para que la ruta troncal no se construya por esa calle al este de la ciudad.

Además de esas firmas, ayer domingo estuvieron levantando otras rúbricas de las personas que pasaban por el sitio, donde colocaron el plantón que iniciaron el viernes, y en donde ya cuentan con una carpa y mesas para colocar la papelería que tienen, como volantes y carteles con leyendas contra la ruta troncal por la Gómez Morín.

Aprovechando la cercanía con el cruce de la Paseo de la Victoria, los manifestantes reparten volantes a los automovilistas, en los cuales piden a los ciudadanos unirse en un frente común para exigir a las autoridades detengan la destrucción de las calles, pues afirman que las están partiendo a la mitad para beneficio de unos cuantos.

“¡Debemos actuar ahora y participar! No permitamos que sigan destruyendo la ciudad, esta ciudad tan querida y tan maltratada, de la que sólo se acuerdan en elecciones”, dice el papel que entregan a los guiadores.

Apostados las 24 horas

El plantón se mantiene las 24 horas del día, pues la intención es evitar que inicien los trabajos para el carril confinado de la ruta troncal por esta avenida, señalaron Carmen, Mony y Samuel, quienes participan en este movimiento.

“Lo que estamos tratando de hacer es que no se inicien las obras, el plantón que iniciamos desde el viernes es permanente, incluso hay gente que se queda en la noche en este lugar, nos estamos sentando enfrente de las máquinas para que no avancen”, dijo Mony, quien tiene un negocio por esta avenida.

Por su parte, Samuel, quien radica en otra zona de la ciudad, dijo que no está de acuerdo en que sigan destruyendo la ciudad con obras que no benefician a la comunidad y que en cambio significan el gasto de recursos que bien podrían utilizarse en las colonias donde no hay pavimento.

Otra de las juarenses que participan en el plantón mostraba un cartel en el que se señala que la reducción de carriles sobre esta avenida va a generar un aumento en la contaminación del aire.

“Esto es de sentido común, no necesitamos ser especialistas para darnos cuenta de que al incrementarse el tráfico en una calle, aumenta la contaminación, y esto va a pasar en la Gómez Morín, como está pasando en la Tecnológico y en la Paseo Triunfo de la República”, señaló Ana, otra de las participantes en el plantón.

Tiro de gracia

La construcción de la ruta troncal con carril confinado por el bulevar Manuel Gómez Morín es como darle el tiro de gracia a los negocios de ese corredor comercial y más problemas de tráfico a quienes viven por ese sector de la ciudad, consideró Sergio Rueda Delgado, del Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial.

“Ya hemos visto por años que la ruta del EcoBús que va por el bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel provocó afectaciones a negocios y familias, así como a quienes circulan por esas calles, y ahora los causan con las obras de la otra ruta troncal por la Tecnológico y Paseo Triunfo de la República… en la Manuel Gómez Morín será lo mismo”, indicó Rueda.

Dijo que la pandemia de Covid-19 afectó seriamente la economía de los establecimientos comerciales de la Gómez Morín, y la construcción de una ruta troncal con carril confinado será darles el tiro de gracia, pues los clientes tendrán muchos problemas para llegar y optarán por mejor no ir a esos negocios.