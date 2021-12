Mantienen la ilusión de la Nochebuena

Ciudad Juárez.— A las hermanas Keyla Jaqueline y Alejandra Nautalí Garza Jiménez se les apagó la ilusión de celebrar la Navidad cuando el pasado miércoles 15 de diciembre, a causa de un cortocircuito, se incendiara el cuarto donde vivían, lo que provocó que perdieran todas sus pertenencias.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Alejandra junto a su abuela, quien las ayuda desde niñas

Alejandra Nautalí, de 25 años de edad, señaló que en el incidente perdieron todos sus muebles, ropa y documentos, tanto de ellas como de sus hijos, por lo que su abuela, de 62 años, les abrió su casa para vivir.

“Fue hace siete días a las 9:00 de la mañana que se incendió nuestro cuartito por un corto, nosotros gracias a Dios estamos bien; no hubo pérdidas humanas puro material, perdimos todo completamente: camas, papeles, ropa, pinito de Navidad… se quemó el techo, nada más quedaron las puras paredes”, expresó.

La mujer explicó que aunque agradecen el apoyo de su abuela tienen el deseo de poder tener su propio hogar en donde sus hijos puedan crecer y ser felices.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Alejandra revisa un colchón que le donaron

Álvaro Danilo, de seis años, es el hijo de Alejandra Nautalí, mientras que su hermana Keyla Jaqueline tiene tres menores: Nicole, de seis años; Dylan Armando, de 11 y Damián de 2 años de edad.

Luego del incendio los vecinos se solidarizaron con las hermanas y les regalaron varios artículos, entre ellos un colchón, una despensa y otros, aunque relatan que desean poder encontrar un terreno para poder construir su nuevo hogar.

“Tratamos de buscar un terreno para construirlo y levantarlo como podamos, perdimos todo lo material. Anhelo estabilidad para mi hijo, quiero que tenga un hogar donde pueda ser feliz; se me hace una Navidad muy triste, pero sólo nos queda echarle ganas para poder salir adelante porque sí perdimos todo”, expresó la madre.

Explicó que su abuela se ha hecho cargo de su educación, ya que su madre nunca se hizo responsable de ellas por motivos no revelados, y actualmente también les ayuda a cuidar a sus hijos mientras ellas buscan el alimento de cada día.

“Trato de sacarlo adelante como puedo, gracias a Dios tenemos a mi abuela, ella es la que nos ha apoyado siempre, nos educó cuando éramos niñas a mi hermana y a mí, también nos ayuda a cuidar a nuestros hijos”, detalló.

Recordó que antes del incendio junto a sus hijos comenzaron a decorar el arbolito de Navidad, lo que iba a significar la primera celebración en el hogar que tanto tiempo les costó construir y amueblar y que tras el incendio se perdió todo de un día para otro.

Las hermanas desean que sus hijos continúen con la ilusión de la Navidad y que este incidente no sea impedimento para una celebración. Esperan que puedan recibir un regalo y una cena junto con su abuela como cuando ellas eran niñas, aunque la falta de recursos complicará que se lleve a cabo el festejo.

“Ellos no están conscientes, pero nosotros sabemos que será complicado poder celebrarla, sí tienen la ilusión de celebrar la Navidad, a mí me gustaría que tuvieran lo que todos los niños tienen, como un juguete, ropa, calzado y una cena para que no se les muera la ilusión de la Navidad por un accidente como el que pasó”, mencionó la madre.

La pequeña Nicole usa talla de ropa de siete años y 19 de zapato, Dylan Armando talla once y 24 de calzado, Álvaro Danilo es talla ocho y 21 de zapato, mientras que el menor Damián es talla tres de ropa.

Si usted desea apoyar a las hermanas Keyla Jaqueline y Alejandra Nautalí Garza Jiménez puede realizar una transferencia bancaria a BanCoppel 4169 1604 7491 8340 o marcar al número de teléfono 656-482-3903 para más información.