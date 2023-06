Mantienen la esperanza, incluso lejos del hogar

Con “Esperanza lejos del hogar”, este Día Mundial del Refugiado miles de personas migrantes de distintas nacionalidades se encuentran varadas en Ciudad Juárez, desde donde buscan ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo.

Debido a que no existe un mecanismo oficial para determinar cuántas personas en situación de movilidad permanecen en la ciudad, las estimaciones actuales de las autoridades y organizaciones no gubernamentales van desde los 4 mil hasta los 10 mil migrantes dentro y fuera de albergues; mientras que cada día cruzan la frontera más de 150 personas con una cita de CBP One y la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso ha registrado durante junio un promedio diario de 435 migrantes irregulares detenidos.

Un ‘puente’ para miles

Desde que comenzó el mayor éxodo hacia Estados Unidos, la frontera Juárez-El Paso se convirtió en un “puente” para miles de personas provenientes de distintos países.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2023, el Sector El Paso y la Oficina de Campo en El Paso sumaron un millón 045 mil 764 ingresos de migrantes.

Dichos ingresos corresponden tanto a quienes han sido recibidos en Estados Unidos a través de un cruce internacional, en un busca de asilo u apoyo humanitario, como a quienes han sido detenidos en la frontera tras haber cruzado de manera irregular el río Bravo/Grande, el desierto o la barrera metálica que existe entre ambos países. Pero no significan la cantidad total de personas, debido a que un mismo migrante pudo haber intentado cruzar la frontera en varias ocasiones.

Según las estadísticas de CBP, durante el año fiscal 2019 (de octubre de 2018 a septiembre de 2019), sus propios agentes y los de la Patrulla Fronteriza registraron 182 mil 143 ingresos, 54 mil 396 en el AF-2020, un total de 193 mil 918 más en todo el AF-2021, 307 mil 844 en el AF-2022 y 307 mil 463 durante los primeros siete meses del AF-2023.

El Sector de El Paso se extiende a lo largo de 431.30 kilómetros de la frontera con Chihuahua, desde Lordsburg, New México, en la frontera con El Berrendo, municipio de Janos, hasta Fort Hancock, Texas, en la frontera con el municipio de Praxedis G. Guerrero, antes de llegar a El Porvenir; sin embargo, la mayor parte de los cruces se realizan desde Juárez.

Sus principales motivaciones

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) realizada en abril por la Organización Integral para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) en Ciudad Juárez, la búsqueda de condiciones socioeconómicas favorables, la esperanza de acceder a un empleo y la violencia e inseguridad que vivieron en sus lugares de origen forman parte de las principales razones por las que los migrantes tuvieron que huir hacia Estados Unidos.

“En lo correspondiente a las razones que empujan a las personas a migrar destacan la búsqueda de condiciones socioeconómicas favorables (55%), el acceder a un empleo (35%) y ‘otras’ (33%) que consisten en una variedad de respuestas; entre ellas se encuentran amenazas, violencia, delincuencia e inseguridad”, indica el reporte de la agencia internacional.

Un 26 por ciento también mencionó la estabilidad política y el 11 por ciento la reunificación familiar. Y las nacionalidades detectadas en esta frontera fueron Venezuela, Perú, Nicaragua, Haití, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Cuba y Colombia.

Hasta el fin de semana, menos de 2 mil personas permanecían en los distintos albergues de la ciudad, en donde continúan buscando una cita para cruzar la frontera a través de la aplicación móvil CBP One, con “la esperanza lejos del hogar”, el tema con el que este Día Mundial del Refugiado 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) enaltece la fuerza y la valentía de las personas que han sido forzadas a abandonar su país de origen para escapar de conflictos o persecuciones.

