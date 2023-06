Mantiene Federación a migrantes en el olvido

A tres meses del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM o Inami), el Gobierno mexicano mantiene en el olvido a las personas en situación en movilidad en Ciudad Juárez, sin un programa de atención que garantice sus derechos, señaló Cristiana Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano.

La activista denunció que pese al acuerdo de recibir a los migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití deportados de Estados Unidos, México no cuenta con un programa especial para ellos, y por el contrario les dificulta su estancia al condicionarles los permisos de trabajo, además de que ni siquiera ha transparentado la cantidad de personas recibidas bajo el Título 8.

“Es absurdo que México diga: ‘nosotros vamos a recibir a estos cuatro países’, y sin un plan, sin claridad (…) El Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario no es suficiente, el esfuerzo que hace el Leona Vicario es bueno, está bien administrado, pero el Gobierno mexicano piensa que con eso ya cumplió, y tiene totalmente en descuido el tema de los migrantes. Hemos tenido también aquí mexicanos pidiendo auxilio, mexicanos”, dijo quien también coordina el comedor para migrantes en la Catedral de Ciudad Juárez.

El incendio que el 27 de marzo terminó con la vida de 40 personas de origen extranjero y dejó con lesiones a 28 más evidenció el mal trabajo de las autoridades migratorias en México. A 47 días del fin del Título 42 y la extensión del Título 8 a todas las nacionalidades, los migrantes continúan dependiendo de una carta “compromiso” de una empresa para poder obtener una Forma Migratoria Múltiple (FMM) para poder permanecer temporalmente en el país y acceder a un empleo formal.

“El problema es que el trámite que el Inami propone es un trámite que no van a poder cumplir muchos, eso es imposible, y no han abierto un programa para este perfil de población. Y en el acuerdo con Estados Unidos no hay reglas claras sobre esta gente, entonces muchos van a buscar trabajo y se encuentran con la falta del permiso, van a buscar permiso y se topan con que se requiere un registro (carta) de la empresa, van a la empresa y la empresa no quiere hacer el registro porque dicen que es un trámite engorroso”, señaló.

No todos pueden ingresar

al albergue

Aunque en el CIM Leona Vicario los migrantes pueden acceder a un empleo, no todos los migrantes pueden ingresar al albergue federal, dijo al destacar también la vulnerabilidad que corren los migrantes al tener que ir al puente Zaragoza para realizar los trámites.

“En el Zaragoza hay muchas quejas de cobros indebidos, sigue habiendo mucha corrupción. La gente cuando va a trámites al puente Zaragoza se encuentra con muchos muros, con muchos topes, con mucha indiferencia, a veces maltrato, y se encuentra con cobros. Y aun así no resuelven… Y no tendrán que ir ellos hasta el Zaragoza”, señaló.

De acuerdo con autoridades y agrupaciones que trabajan con los migrantes en la ciudad, actualmente permanecen en Ciudad Juárez entre 6 mil y 10 mil personas mexicanas y extranjeras en espera de cruzar la frontera, alrededor de 2 mil de ellas dentro de los espacios humanitarios.

Otras viven en hoteles o casas de renta, en edificios y casas abandonadas e incluso en situación de calle, lamentó Coronado.

‘Es incongruente’

Actualmente, el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano apoya con un mes de renta a 42 familias, principalmente de origen venezolano, entre ellas algunas de las que permanecían en el campamento coordinado por el Municipio y el INM junto al puente fronterizo Lerdo.

“Es totalmente incongruente que no haya un plan concreto, coordinado, visible. Es algo absurdo por lo que está pasando la ciudad. Nunca ha habido una coordinación real, ha habido intentos, pero siempre gana el protagonismo, las agendas, los políticos, los diferentes niveles de Gobierno son de otros partidos y ganan los proyectos políticos de los dos países, están en elecciones y los migrantes son usados como carne de cañón”, denunció.