Mantiene Cabada aspiración a gubernatura

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El presidente municipal, Armando Cabada, afirmó que actualmente está vigente cualquier posibilidad de ser candidato a gobernador o algún otro puesto de elección popular.

“No he definido absolutamente nada, sé de la condición en la que estoy, con una posibilidad real de aspirar al Gobierno del Estado, a ser gobernador de Chihuahua, pero insisto en que no he definido cuál será mi futuro”, declaró.

Agregó que debido a su enfermedad de Covid tuvo que limitar reuniones que ya tenía agendadas con dirigentes políticos, quienes lo invitaron a platicar sobre su futuro.

Indicó que ya reanudó esas pláticas, y agregó que seguirá atento a las propuestas que ha recibido, de las que no ha definido nada.

“Siempre habrá la aspiración de ser mejor y de servir a más personas, por supuesto que el tema de la salud personal me limitó a muchas cosas”, declaró.

Sobre si funcionarios de su gabinete tienen alguna aspiración, Cabada anotó que todavía ninguno le ha comunicado esa intención.

“Ya he platicado con ellos, les he dicho que se acercan los tiempos electorales, las fechas que ha puesto en el calendario el Instituto Nacional Electoral, que deberán todos revisar eso y que si alguno tiene aspiración legitima tendrá que platicarlo conmigo porque tendremos que ver los tiempos para que salgan de la administración”, expuso.

Aseguró que nadie en sus aspiraciones políticas va a usar la administración municipal ni el recurso público, “incluyéndome a mí”.

Agregó que ha platicado con algunos regidores, a quienes les ha dicho que están en su derecho de aspirar a otro cargo público, y que igualmente no deben utilizar el espacio que ocupan actualmente para promoverse.

acastanon@redaccion.diario.com.mx