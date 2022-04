Mantendrán intermitentes en semáforos de BRT-2

Ciudad Juárez.- La Coordinación de Seguridad Vial mantendrá intermitentes los semáforos de la ruta troncal II mientras que los conductores y peatones se acostumbran al nuevo sistema, además de que se designarán agentes que realizarán vigilancia preventiva para evitar accidentes, dijo que el titular de esa corporación, César Tapia Martínez.

“Esto lo estamos llevando a cabo así para que la ciudadanía más que nada sepa que ahí van a estar funcionando el día de mañana que arranque el proyecto del BRT, por eso es que ahorita están en destello; sin embargo, es una tarea de todos en donde debemos de ser corresponsables tanto el guiador, pero por supuesto también el peatón”, comentó el funcionario.

Dijo que la dependencia trabaja en conjunto con Gobieno del Estado para la implementación de todos los señalamientos viales que tienen que ver con este sistema de transporte.

“Se están haciendo los ajustes que se tengan que hacer para tener el menor número de accidentes”, mencionó.

Conflicto junto al puente ‘al revés’

Ante quejas ciudadanas por el nuevo semáforo que se colocó en avenida Tecnológico y Simona Barba para quienes bajan de norte a sur por el puente “al revés”, el coordinador de Seguridad Vial dijo que realizarán ajustes para que pueda ser más visible para los conductores y evitar que sigan ocurriendo choques.

“De hecho los agentes estuvieron aproximadamente como por dos semanas, casi tres, pero lo que estoy viendo es que está muy identificable el semáforo pero se me hace que está un poco alto”, mencionó.

Dijo que por esta situación ya se le pidió a Control de Tráfico que lo baje un poco más para que los guiadores puedan verlo.

“Lo que sí me ha comentado la gente es que en cuanto bajan, les sorprende que esté ahí el semáforo pronto, pero también es necesario porque se hace un embotellamiento, la gente que quiere agarrar hacia la Simona Barba, si no, no se echaba a funcionar, prácticamente paraba otro carril”, comentó.

Agregó que si continúan los problemas en el lugar, tendrá que colocarse a un agente de la corporación para que esté ahí de manera permanente.

A través de las redes sociales se han difundido quejas de personas que mencionan que constantemente ocurren choques en el lugar debido a que los guiadores hacen caso omiso al semáforo.

La dependencia indicó que en lo que va del año se han atendido cuatro accidentes en ese cruce.