Manejó desde la Sierra para buscar a su padre

Ciudad Juárez— Después de manejar durante 10 horas desde la Sierra de Chihuahua a El Paso, Texas durante el sábado para localizar a su padre, de quien no tenía noticias desde que se registró el atentado en la tienda Walmart, Cruz Velázquez finalmente lo localizó gravemente herido en un hospital la tarde del domingo.

Lo alcanzó a ver con vida durante algunas horas, sin embargo ayer el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, informó que el número de víctimas mortales se elevaba a 22, y Juan de Dios Velázquez, de 77 años de edad, el padre de Cruz, se encontraba entre los fallecidos.

Pastor cristiano, superintendente de la zona sur del estado y misionero en aquella región, Cruz había pedido oraciones por la salud de su padre, pero ayer lunes a través de su cuenta de Facebook, publicó un mensaje de reflexión ante los trágicos hechos que le costaron la vida a su ser querido.

“Sábado 3 de Agosto del 2019, parecía un día normal me encontraba en la base Misionera de la Tarahumara, me llegó la terrible noticia del atentado que estaba sucediendo en El Paso, TX, mi reacción fue llamar a mis hijas e hijo que viven a pocas millas del centro comercial, quería asegurarme que estaban bien, escuchando sus voces me tranquilizó, aun así la noticia fue algo que me llevó a reflexionar sobre el suceso, les pregunté si habían hablado con su abuelo Juan, pues habían hecho planes de comer juntos, me comentó que no contestaban las llamadas, a las 2 horas me estaban informando que mi padre y Estela su esposa, estaban dentro de las víctimas del atentado.... no podía creerlo, los 700 Kilómetros que tenía que manejar se me hicieron eternos”, mencionó.

En el mensaje narró cómo fue su trayecto y mencionó que la localización de su padre fue complicada debido a que había sido registrado con otro nombre.

“Llegué a El Paso, Tx., una de la ciudades más seguras de USA, que había sido afectada por este evento violento, había sido un día lleno de incertidumbre pues no encontrábamos a mi padre, finalmente me informaron dónde estaba y su estado de salud... estaba muy grave, llegué al hospital y me di cuenta de la gravedad, una bala había impactado su cuerpo y el de su esposa, luchó por vivir 48 horas... me quedo con la gran pérdida. Agradezco a todos sus oraciones y mensajes de apoyo. Una pregunta: ¿Cómo cambiar un mundo sumergido en esta violencia?, la respuesta seguirá siendo: Cristo es la solución, sigamos luchando por los valores en la familia, el respeto a la vida y una correcta educación al interior de cada hogar”, concluyó.

Cruz, al igual que el resto de los familiares de las víctimas mortales, hasta la tarde de ayer aún desconocía cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que concluyan los trámites ante las autoridades norteamericanas y poder recuperar el cuerpo de su padre.