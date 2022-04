Mandatarios obligados ‘a ponerse las pilas’: alcalde

Ciudad Juárez— Si la comunidad lo decide, el presidente Cruz Pérez Cuéllar estaría dispuesto a someterse a un ejercicio de Revocación de Mandato, como ocurrió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró ayer tras ejercer su voto.

“Si ese escenario se da lo vamos a respetar, y lo que vamos a hacer es trabajar todavía más para que sí nos ratifiquen”, apuntó el alcalde, quien comenzó su administración en septiembre de 2021, tras ganar la elección como representante del partido Morena.

Dijo que este tipo de ejercicios de democracia participativa debe obligar más a los mandatarios “a ponerse las pilas” y a trabajar más, para ser respaldados por la población.

Pérez Cuellar acudió ayer a votar a la casilla número 1694, contigua 2, ubicada en el colegio Teresa de Ávila, donde destacó que “es un derecho de los ciudadanos que es democrático, que es sano, y que nos debe obligar a quienes estamos en el Gobierno a hacer las cosas bien”.

“Es parte de la democracia, la democracia no se agota en las elecciones. Es un derecho que no tenemos que regalarle a nadie, es nuestro”, dijo tras depositar en las urnas la papeleta cuya pregunta era “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”.

Con poca pero fluida asistencia, el colegio Teresa de Ávila fue sede del ejercicio de la jornada de revocación de mandando para quienes viven en la sección electoral 1694.

De acuerdo con el presidente de la casilla contigua 2, Juan Gabriel Reyes Márquez, en el colegio ubicado, en la calle Camino Viejo a San José, las cuatro casillas comenzaron a instalarse a las 7:00 de la mañana y abrieron una hora después, aunque los primeros votantes llegaron a las 8:30 de la mañana.

Lorenzo Ortiz Aranda, de 61 años de edad, y su esposa, Laura Irene Hernández, llegaron a las 10:30 de la mañana a ejercer su voto.

“Es un buen ejercicio ciudadano, además espero que sea un precedente para los siguientes presidentes, siempre han estado en el poder y parece que no les interesa si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal”, dijo el juarense sobre su decisión de participar en el referéndum.

Dijo que su participación en las urnas no duró más de cinco minutos, mientras que a Luis Mata no le llevó más de un minuto al llegar, ya que no había fila.

El Diario atestiguó tres casos de personas que no estuvieron en las listas nominales: uno fue Armando Cardoso Santiesteban, de 71 años, quien no pudo ejercer su voto durante el ejercicio de Revocación de Mandato.

“Sí me molesté, porque fui en la mañana y no me encontraron en la lista, luego yo me puse a investigar porque pues ahí me toca, y luego hablé con una exdiputada y me dijo que sí, ahí me toca, que hiciera un reporte. Y fui otra vez, pero no están los del INE”, narró el habitante de la colonia Altavista.

Dijo que a él le toca votar en la sección electoral número 1438, donde siempre ha votado y donde ayer lo hicieron todos sus hermanos, pero él no apareció.

“Sí me molesté, porque pues es mi presidente y yo quisiera votar”, lamentó el juarense.

Pérez Cuéllar informó que aunque hasta las 10:00 de la mañana todavía no abría el 5 por ciento de las casillas en el municipio de Juárez, no se trató de casos de mala fe.