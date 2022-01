Mañana, último día de inmunización para adultos mayores

Ciudad Juárez.— Luego de haber atravesado por el virus de Covid-19, José Vázquez, de 67 años, fue a colocarse el booster. El hombre refirió que, incluso vacunado, contrajo la patología en julio pasado, pero sentenció que por fortuna tuvo síntomas leves y pudo sobrellevar el tratamiento en su casa. Por eso, decidió ir a El Punto, en Heroico Colegio Militar, para aplicarse el biológico AstraZeneca.

“Me pegó justo despuesito de que me pusieron la segunda vacuna, en junio. Sí me hizo efecto, porque nada más presenté tos y poquita fiebre, pero ya pasados unos dos o tres días mejoré y, sí, tuve que guardarme un rato más para no contagiar, pero he visto que a quienes no se vacunaron sí se los lleva pronto”, indicó el hombre, quien pidió continuar con la distancia, higiene y cubrebocas.

Él forma parte de un objetivo de 95 mil adultos mayores fijado por la Secretaría de Bienestar en la campaña que continuará hoy con los de 63 a 65 años y culminará mañana con los de 60 a 62, según se calendarizó. Elizabeth Guzmán Argueta, titular regional de programas federales, pidió llevar, impreso y lleno, el formato disponible en Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

Los sitios para terceras dosis dispuestos son El Punto, que sólo es modalidad vehicular; también el Gimnasio de Bachilleres, en avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; asimismo, se cuenta con el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, en Florida número 8989, y por último la Universidad Tecnológica (UTCJ), en avenida Universidad Tecnológica número 3051 (peatonal y automóvil).

Si bien en este último sí se estará atendiendo en un carril especial a los sexagenarios, ahí mismo continuarán las aplicaciones de Moderna para los docentes. En ese sentido, Guzmán Argueta, llamó a que, de presentarse saturación en el lugar, se empleen el resto de sedes que se habilitaron para de tal forma garantizar un mejor servicio a las personas y así evitar que pasen horas en la espera.

Pidió a quienes irán que, en el sitio web, vayan a “Tengo 60 años o más y solicito el refuerzo” donde podrán descargar el documento. Es preciso que lleven comprobante de la dosis secundaria, de cuando menos seis meses atrás, una identificación oficial y copia de la CURP. La funcionaria, solicitó no aglomerar una sola sede, pues, son cuatro las distribuidas. Atenderán de las 08:00 a 16:00 horas.

De 63 a 65 años

Hoy

Sedes:

- El Punto, sobre avenida Heroico Colegio Militar (en automóvil)

- Gimnasio de Bachilleres, en Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos

- UTCJ, en avenida Universidad Tecnológica 3051 (peatonal y en automóvil)

- Centro de Convenciones Cuatro Siglos, calle Florida No. 8989

Horario: De 08:00 a 16:00 hrs.

Requisitos:

- Llevar impreso el formato disponible en https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

- Haber dejado transcurrir seis meses luego de su segunda aplicación

- Contar con el comprobante de vacunación

- Identificación oficial

- Copia de la CURP