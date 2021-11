Mañana, audiencia vs guiadora que arrolló a egresado del Tec

Ciudad Juárez.— A más de un año del accidente vial que causó la muerte de Guillermo Díaz Vidales, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), mañana se llevará a cabo la audiencia de control de detención y formulación de imputación en Ciudad Judicial, por lo que familiares y amigos esperan iniciar un proceso que les permita alcanzar la anhelada justicia y que el caso no sea cerrado sin resarcir el daño.

El 4 de julio del 2020, a las 2:00 de la mañana, Guillermo hablaba por teléfono cuando intentó cruzar la avenida 16 de Septiembre, justo a la altura de la calle Gregorio M. Solís, pero no alcanzó a llegar al otro lado porque tan sólo unos pasos después un auto lo impactó y arrastró más de seis metros, lo cual le quitó la vida en el instante.

“Me dijeron que fue culpa de mi hijo, que para qué andaba a esas horas de la noche caminando por la calle”, dijo Cristina Vidales, madre de Guillermo, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) contradijo el dictamen hecho por la Coordinación General de Seguridad Vial y sostuvo que la causa del accidente fue la falta de precaución del peatón, por lo que hasta el momento no ha habido reparación de los daños ni detenidos.

“Se deduce que la causa generadora del accidente es la imprudencia de la conductora de nombre (…) por omitir cuidados en su manejo defensivo al no extremar precauciones al dar vuelta y no estar constituida sobre el carril esto en base al artículo 124 en su fracción I inciso B, C y D”, estableció el dictamen 146117 hecho por Seguridad Vial.

Sin embargo, unas horas después, la FGE contradijo lo señalado por medio del oficio ZN-2020-32846: “Se considera como causa generadora del presente hecho vial a la falta de precaución del peatón, quien incumple un deber de cuidado al momento de ingresar a la vialidad, lo cual se debe hacer en el momento que la circulación lo permite y después de cerciorarse que puede hacerlo con seguridad”.

Ante el giro del dictamen realizado por la FGE, Cristina solicitó un tercer peritaje ante la Guardia Nacional, pero hasta el momento no ha recibido resultados, por lo que teme que durante la audiencia de mañana se deslinde de responsabilidades a Alma D.N., de entonces 28 años, quien conducía un Nissan negro cuando arrolló y provocó la muerte de Guillermo.

En 1990 Guillermo nació en Durango, pero nueve años después vino con su mamá a esta ciudad, dejando atrás familiares y amigos. Aquí egresó del ITCJ y formó parte de diversas compañías de teatro, y a pesar de la violencia que se registró en este municipio nunca quiso abandonarlo porque le tenía cariño.

En homenaje a su trayectoria y a sus deseos de seguir preparándose, este año la asociación civil Fuerza Liebre creó la beca de posgrado “Ingeniero Juan Guillermo Díaz Vidales” para aquellos titulados en la institución que deseen continuar sus estudios de maestría en el semestre de enero del 2022, la cual consiste en la exención del 100 por ciento en el pago de cuotas semestrales durante el período de vigencia ordinario.