‘Mamá ayúdame’; clamaba Fany

“Mamá ayúdame”, fueron las súplicas de Iliana Estefanía, de cinco años, tras ser atacada por un perro pitbull que se metió al patio de su casa y le dejó daños físicos y emocionales.

Santa Mónica Martínez, quien es mamá de tres hijos y obrera en una maquiladora, pidió ayer el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos hospitalarios.

Ante esto el personal administrativo y médico del Centro Médico de Especialidades se reunió con la madre de la menor y decidió condonar el total de la cuenta hospitalaria, dio a conocer la institución médica a través de una publicación en redes sociales. Los fondos recabados podrán ser utilizados para las futuras atenciones de rehabilitación de la menor.

La angustia que vivió al tratar de rescatar a su hija del perro de su vecino se convirtió ahora en agradecimiento al CME, dijo la madre al narrar que el miércoles sus hijos estaban jugando en el patio de su casa, ubicada en la calle Yeso 353 de la colonia Vista Hermosa, cuando uno de ellos comenzó a gritarle que el perro de su vecino se había soltado y estaba atacando a su hermanita.

“Cuando yo salí el perro ya traía a la niña del cachete, salí y empecé a gritar a los vecinos que me ayudaran. Intentaron quitarle la niña al perro, intenté pegarle al perro y no soltaba a la niña… no se la quería jalar porque me daba miedo que él la jalara más. No sabía ni qué hacer. Pensé que ya no estaba reaccionando”, narró Santa Mónica.

Cuando pensó que su hija ya no reaccionaba escuchó las súplicas de “mamá ayúdame” de la pequeña, quien después de ser trasladada de un hospital a otro fue ingresada al CME, donde fue sometida a una cirugía a la que de acuerdo con los doctores reaccionó bien, pero requerirá de un proceso de recuperación física y emocional.

Santa Mónica pidió el apoyo de la comunidad ya que para que pudieran operar a su hija pidió un préstamo de 30 mil pesos, los cuales debe pagar. Dijo que el dueño del perro pagó los primeros servicios de traslado a los hospitales, pero ahora le pide llegar a un acuerdo para pagarle lo que pueda darle por semana o por mes.

“Todavía no sé cuánto va, me dijeron que iban 15 mil pesos, pero todavía falta los 30 mil pesos que pedí prestados”, dijo la mamá de Fanny, quien asegura sufrió afectaciones emocionales debido al ataque, además de las heridas en el lado derecho de su rostro y su pierna derecha.

Aunque la niña salió bien de la cirugía que duró más de cinco horas y media, la madre dijo que el personal médico le prohibió tocar el tema con la niña, “platicamos pero de otras cosas, a veces trata de hablar de eso y yo le cambio el tema”, dijo quien también se encuentra afectada por los daños que sufrió su hija.

Santa Mónica destacó que el perro estaba amarrado en la casa de su vecino, pero de acuerdo con sus hijos se soltó y llegó al patio de su casa, y hasta ayer se encontraba en observación por las autoridades sanitarias, ya que el dueño dijo no saber si está vacunado.

Debido a que está teniendo problemas con su número de cuenta bancaria pidió a quien quiera apoyarla que se comunique con ella al teléfono 656-299-9078.