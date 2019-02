Mal trabajo de la JMAS causa daños en casas

Ciudad Juárez- Vecinos de la colonia La Joya aseguran que llevan cinco meses denunciando una fuga de agua potable en la calle El Mezquital, que ya comenzó a causar estragos en el pavimento y sus viviendas.

Beatriz Valdés Escobedo, habitante de esa calle, dijo que, a pesar de atender los reportes, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) no ha reparado los desperfectos que, señala, surgen del sistema.

“Tenemos hablándoles cinco meses, primero nos dijeron que el reporte lo habían tomado mal y que habían venido a ver y que no había fuga de drenaje, pero yo les he dicho que no es de drenaje sino de agua potable”, indicó.

Afuera de su casa, trabajadores de la JMAS que atendieron el último reporte con número 673183 hace dos semanas, abrieron un pozo que, según la quejosa, taparon mal y no resolvieron nada.

“Abrieron y dijeron que todo estaba bien y volvieron a vaciar la tierra adentro, pero el agua siguió filtrándose y con el paso de los carros el hoyo empezó a ablandarse”, contó.

Dijo que su hermano tuvo que sacar la tierra y ya abierto el pozo de nuevo se percataron que hay una tubería que tiene una ligera fuga, que se incrementa durante las noches cuando sube la presión del agua.

“Mientras tanto yo sigo teniendo poca presión adentro de mi casa”, agregó.

Otro número de reporte es el 373163, pero no fue atendido porque, mencionó, ellos insistieron que no había fuga de drenaje.

La entrevistada mostró el interior de su casa, que en el piso evidencia humedad y fisuras que asegura se han derivado de la fuga, que también, a la vista, ha ocasionado ligeros hundimientos sobre toda la calle.

“Ahorita porque está el hoyo, pero siempre había un charco de agua”, refirió.

Vecinos que la acompañaban señalaron que ya son varios meses que se presenta ese problema y temen que se vaya agudizando y pronto se presente algún hundimiento que ponga en riesgo la vida de los habitantes de esa calle.

La vocera de la JMAS, Corazón Díaz, dijo que se dará atención a los colonos lo más pronto posible.





