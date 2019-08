Maestra de la UACJ platicó violación a amiga por Facebook

Por la red social de Facebook, la maestra de la UACJ que acusa a cuatro de sus compañeros de violación y abuso sexual, informó de su ataque al día siguiente a una amiga que le acompañó durante la fiesta en que fue agredida, se dio a conocer durante la audiencia de Control de Detención del maestro Gionanny Esau G.S., uno de los acusados.

En esa conversación privada en poder del Ministerio Público, la víctima expone sentimientos de culpa por lo sucedido el pasado viernes 3 de mayo en el departamento de uno de los catedráticos, donde convivieron en una reunión que resultó posteriormente en la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer.

La conversación la sostuvo la víctima, profesora de la UACJ, a las 17:00 horas el día 4 de mayo con su amiga Monserrat, una maestra de la máxima casa de estudios quien también estuvo presente en la fiesta, donde entre otras cosas le expone que “es mi culpa por embriagarme así”.

La Fiscalía informó que cuenta con esa conversación como prueba de que la maestra habría sido abusada, pero que también atenderá la solicitud de la jueza, Marbella Barraza Morales en el sentido de investigar un posible conflicto interno en la UACJ que según uno de los acusados, fue lo que motivó la querella.

En la conversación de la cual El Diario pudo obtener un extracto en la audiencia, la víctima, sostiene que “a mí me pasaron cosas que ahorita prefiero olvidar, de estar consciente no las habría hecho”.

En otro de sus comentarios al interactuar al día siguiente de la fiesta con Monserrat, la víctima sostiene: “soy tan tonta, no sé cómo me dejé, yo sólo quería dormir”.

La afectada dice a su amiga que despertó al día siguiente del convivio “en la cama de uno de ellos” y que se fue del departamento como a las 9: 00 horas, donde asegura que perdió de vista a Monserrat para retirarse la noche anterior que era su intención hacerlo.

Monserrat dice en respuesta que estaba en el piso de debajo de ese departamento —donde vive otro maestro de la UACJ— y que debido al estado de embriaguez no recordaba nada.

La víctima le pregunta a Monserrat que si a ella no le pasó nada y la respuesta de esta última fue: “no para nada, me estaba cuidando (el maestro) me tenía un bote para el vómito”.

Luego Monserrat le cuestiona a la víctima qué le habían hecho los maestros en el piso de arriba de los departamentos y ella responde: “pues muchas cosas que no debieron pasar, de estar consiente no las hubiera hecho, te las digo en persona”.

Giovanny G.S., uno de los ahora excatedráticos, acusado de violación sexual, dijo durante la audiencia del pasado martes en una declaración ante la jueza que supone que la víctima fue incitada a denunciarlos por cuestiones políticas en la UACJ, ya que el actual novio de ella se quedó al frente de las clases que él impartía en esa institución.

La Fiscalía informó que quien asesoró a la víctima para que interpusiera su denuncia fue personal de Casa Amiga Centro de Crisis A.C. y que ese fue el motivo de que interpusiera la querella cuatro días después del incidente en ese departamento de la calle, Jesús Perches 493 de la colonia La Villa, entre las calles Henry Dunant y Melquiades Alanís.

Se informó además que hay tres exmaestros prófugos, identificados como Israel S.M, Alejandro G., y Roberto S.M, este último del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y el resto trabajaban para el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), los cuales cuentan con orden de aprehensión.