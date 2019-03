Madruga Tránsito a juarenses

Ciudad Juárez— Agentes de Tránsito continúan levantando infracciones y advertencias en colonias de la ciudad donde en algunos casos por la falta de espacios se ha mantenido la costumbre de estacionarse en doble fila o sobre la banqueta frente a los domicilios.

La medida que ha dividido opiniones en redes sociales, tiene como objetivo enseñar a los ciudadanos a estacionarse donde es debido, sin invadir banquetas, zonas prohibidas o espacios azules, dio a conocer la corporación.

A través de un comunicado Tránsito informó que el sábado 16 de marzo se colocaron un total de 79 papeletas de advertencia frente a casas en las cuales se les indicó la falta cometida y las acciones a tomar para evitar ser infraccionados al darle seguimiento a la misma.

Los puntos en que se atendieron reportes fueron el cruce de calle Arquitectos y Ramón Rayón, y diversas vialidades de la colonia Ciudad Moderna.

La campaña comenzó en el pasado mes de noviembre para que la comunidad haga conciencia y respete las vías públicas que pertenecen a todos.

Así como han sido aceptadas en comentarios de cibernautas, las acciones también ha tenido opiniones en contra por la inseguridad de dejar el vehículo a distancia de las viviendas.

Alejandro, dueño de un vehículo que ya fue multado por estacionarse en doble fila frente a su vivienda en Infonavit Juárez Nuevo, hizo caso del programa, pero a los 10 días le quebraron el parabrisas de su vehículo, por la inseguridad del sector.









“Pague 1 mil 800 pesos del parabrisas que no sé quién me quebró por hacerles caso a los agentes que vinieron a multarme; la infracción me salió 120 pesos y habría sido mejor dejarlo en doble fila”, dijo.

Se quejó también de que en su calle sólo a los autos que tenían placa los multaron, no así a los que traen placas rojas o de plano nada, dijo.