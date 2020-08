Madres de mujeres desaparecidas expresan su calvario

Ciudad Juárez— "La Fiscalía Especializa de la Mujer es la responsable de investigar y localizar a las mujeres, no nosotras, no las madres, no nuestras familias".

Así demandaron este mediodía activistas del ‘Colectivo Madres y Familiares Unidos por nuestras Hijas’, en una manifestación realizada en las instalaciones de la FEM.

Lo anterior en el marco del Día internacional de las víctimas de desaparición que se conmemora este sábado.

Con protestas donde familiares de mujeres desaparecidas expresaron su calvario después de que un día sus seres queridos ya no regresaron a casa y nunca han vuelto a saber de éstos, las manifestantes que se agrupan en la Red Mesa de Mujeres, exigieron a las autoridades encontrar con vida a 483 mujeres desaparecidas en la entidad.

En Juárez, según expresaron, están sin encontrar 115 mujeres y las estrategias de búsqueda oficiales no dan resultados, denunciaron.

"Se siguen cometiendo los errores del pasado", reclamaron ante la falta de respuesta a las demandas de encontrar con vida a sus allegados.

Las activistas colocaron mantas con los rostros de las mujeres ausentes frente al edificio de la Fiscalía para mostrar que están en lucha exigiendo resultados en medio de su desesperación y dolor.