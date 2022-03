Madres de asesinadas viven muerte social: activista

Ciudad Juárez.— En un México donde el feminicidio y la desaparición de mujeres son una atrocidad, un crimen contra la humanidad, las madres de las víctimas se han convertido en las “testimoniadoras” de la violencia, lejos de la justicia, señaló la doctora Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), durante la conferencia magistral “Dar sentido al sufrimiento social de las mujeres”.

Consignas como “señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres enfrente de la gente”, se han convertido en un llamado para darle sentido al sufrimiento de las madres de Ciudad Juárez, donde a una gran cantidad de mujeres no se le permite tener una vida libre de violencia, manteniéndolas en una “muerte social”, apuntó.

Durante la conferencia que impartió como parte del evento “8M, mujeres universitarias, igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, organizado por la Dirección Institucional de Igualdad de Género (DIIGE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la investigadora dijo que lo que sucede es que México está en una gran atrocidad cometida por hombres que matan y desaparecen a las mujeres.

Los sufrimientos que les causan las violencias patriarcales a las mujeres no le son ajenas al Estado, simplemente han sido abandonas por este orden jurídico patriarcal en aras de las políticas internacionales de las guerras inducidas y la necroeconomía, apuntó.

Es en el contexto de desaparición forzada, el tráfico de mujeres y feminicidio donde el Estado incluye a la ‘fémina sacra’ en sus violencias; pero al mismo tiempo, la abandona y la excluye de la protección del derecho patriarcal masculino.

La ‘fémina sacra’ es aquélla que puede ser asesinada sin el cargo de homicidio pero al mismo tiempo no puede ser sacrificada y permanece siempre bajo la merced del soberano, explicó.

Destacó, además, que frente a un Estado de excepción clasista y patriarcal, transformar las condiciones de muerte requiere otorgar verdad y justica, desarticular la división de la humanidad a través de categorías sexuales y trastocar las estructuras injustas que crean economías de muerte y violencia para la ‘fémina sacra’.

“Los testimonios de las madres son parte del dolor que se potencia políticamente y circula a través de las redes sociales, y circula a través de las redes feministas y las redes derechohumanistas”, dijo al explicar su marco interpretativo, conformado por la ‘testimoniadora’, el sufrimiento social, dar sentido al sufrimiento social, ‘fémina sacra’/feminicidio, la pregunta, el testigo y la política de la visceralidad.

“En México tenemos que tener muy preciso que, si bien la violencia es algo que nos cruza a todas las mujeres, independientemente de la clase social, quienes más están sufriendo la desaparición y el feminicidio, estadísticamente hablando, son las personas que tienen menos accesos a los recursos materiales, y que tienen muchos elementos que las cruzan y las discriminan”, y las madres “son las que nos testimonian, las que nos dicen qué pasa en esos barrios en donde el patriarcado y la pobreza, el clasismo y el racismo, son parte de la vida de estas niñas y mujeres”, apuntó.

Cuando una mujer es asesinada, no hay forma de recuperar la voz de ella y solamente queda para las personas que le sobreviven ese gran sufrimiento: ¿qué pasó?, ¿por qué fue asesinada, por qué su hija, su hermana, su esposa? Y sobre todo, queda un gran dolor y un gran silencio, coinciden investigadores.

“Hay estructuras que causan la muerte, hay factores estructurales que están ahí y que inciden para que las personas sufran. No se trata de la mala suerte de estas mujeres, ni se trata de que estuvieron en un momento, en un lugar equivocado, son elementos materiales que están y que inciden para que las personas sufran”, destacó Monárrez Fragoso.

“No solamente es el capitalismo, ni solamente las economías ilegales, sino que México está en un conflicto bélico, una mal llamada guerra contra las drogas, en el que las mujeres sufren de forma diferenciada los enfrentamientos entre diferentes partes del crimen organizado –o gobiernos privados– que tienen un nexo muy importante con el Gobierno, porque si no, no pudieran insistir”, externó.

La antropóloga india Veena Das “nos dice que las instituciones están profundamente implicadas en dos mundos paralelos: en producir sufrimiento y en una comunidad capaz de aceptar que las mujeres sufran”.

“Sobre todo cuando ya tenemos el cuerpo, no se puede recuperar, y sin embargo la vida continúa. Entonces, las madres y sus familiares reconocen la importancia de mostrar el cuerpo humano, pero este cuerpo entra dentro de la política de la visceralidad, es un cuerpo humano destruido, lacerado, mutilado y se lo reclaman a las autoridades. Y se lo reclaman diciéndoles que su hija era un cuerpo total, no era un hueso, no era un fémur”, apuntó.