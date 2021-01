Madre recuerda a su hija que lleva 8 años desaparecida

Ciudad Juárez— Sin avances en las investigaciones, Perla Reyes suma ocho años esperando el regreso de su hija Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida el 30 de diciembre de 2012 en el Centro de Ciudad Juárez.

“Sólo le pido a mi padre Dios que no nos suelte de su mano y donde quiera que estés te cuide y te proteja, y a mí me siga dando fuerza y fe para seguir buscándote hasta tenerte de nuevo en mis brazos”, escribió ayer la madre de la entonces adolescente de 13 años.

Jocelyn conoció a un hombre por Facebook, quien la invitó a una fiesta y la citó frente a la Catedral, lugar al que acudió, y nunca más regresó a su casa.

“Ya 8 años mi niña Jocelyn Reyes, si supieras cómo me duele no saber de ti y cuánta falta me haces, sólo le pido a mi padre Dios que no nos suelte de su mano y donde quiera que estés te cuide y te proteja, y a mí me siga dando fuerza y fe para seguir buscándote hasta tenerte de nuevo en mis brazos. Te mando mil bendiciones, donde quiera que estés te amo con todo mi corazón”, le escribió ayer Perla Reyes a su hija en la misma red social, publicación a la que adjuntó fotos de Jocelyn desde que nació.

Jocelyn es de tez morena clara, mide 1.55 metros aproximadamente, de complexión delgada, cabello lacio de color negro, ojos rasgados color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, nariz mediana recta y como seña particular, tiene una cicatriz en la espalda. Su madre sigue pidiendo a la comunidad que les informe a las autoridades cualquier dato que tengan sobre su paradero.

La desaparición de una hija “es morirte en vida, es seguir muerta en vida en esta larga lucha… desgraciadamente el peligro está aumentado”, narró Perla el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde su ausencia, cada 19 de mayo Perla celebra el nacimiento de su hija con un pastel frente a Catedral, pero esta vez fue una celebración virtual debido a la pandemia por Covid-19.

