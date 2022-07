Madre que enfermó de Covid lleva a su hijo a vacunarse

Ciudad Juárez- Tras atravesar dificultades en el pasado al enfermar de Covid-19, Antonia Palacios, de 46 años de edad, no tuvo ninguna duda en llevar hoy a su hijo Antonio, de 11 años, a vacunarse con el antiviral de Pfizer. Ambos asistieron al gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), desde donde llamaron al resto de los padres de familia a llevar a sus niños a inocular contra el SARS-CoV-2 en la actual campaña.

“No me dolió, pero hubo varios que sí se pusieron nerviosos”, dio a conocer el menor. A su vez, la madre expuso que resulta muy importante aplicar también en los más pequeños el biológico debido a que si bien no tienden a desarrollar síntomas, resultan transmisores o vectores a considerar con los más vulnerables. “El virus se portó suavecito”, expuso el menor. Sin embargo, para su mamá el impacto distó de ser leve.

“Casi todos en mi casa enfermamos, mi hermana, mi cuñado y yo, mi hija también. Sí me asusté, pero me traté en mi casa, tenía la primera vacuna, ahorita ya tengo las tres, pero sí me puse mal”, destacó la habitante de esta frontera, en la cual a partir de ahora, así como mañana miércoles 20 y el jueves 21 estará inmunizándose al grupo etario de los nueve a 11 años en cuando menos cuatro sedes diferentes.

Además de la citada en Ignacio Mejía y Montes de Oca, la Secretaría de Bienestar informó que operarán el estadio de béisbol, sobre la avenida Sanders; además, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en el número 3051 de la colonia Lote Bravo; y en el Centro de Convenciones Anita, ubicado sobre la Ramón Rayón en el #1658. Estarán atendiendo por edades en descenso y horario por apellido paterno.

Los menores deberán presentarse acatando a la calendarización fijada por grupo etario y con base en su apellido paterno: de la “A” a la “I”, corresponde de las 08:00 a las 10:00 horas, mientras que de la “J” a la “R” de las 10:00 a las 12:00 y de la “S” a la “Z” de las 12:00 a las 14:00, recordó la dependencia federal, misma que apeló al compromiso de la población hacia los ciudadanos más jóvenes en esta contingencia.