Madre persiste en la búsqueda de su hija

Ciudad Juárez— El 13 de julio de 2011, Nancy Iveth Navarro Muñoz salió de su casa en la colonia Francisco I. Madero para ir a buscar trabajo al centro de Ciudad Juárez, pero una década después su familia continúa buscándola con la esperanza de encontrarla con vida.

“Estos 10 años he luchado sola contra una autoridad que no me ve ni me escucha”, lamentó ayer, Lucy Muñoz, la madre de la mujer de entonces 18 años de edad, quien esa mañana le dejó encargada a su bebé de meses de nacida para ir a un negocio de telas en donde un día antes había visto que buscaban una empleada.

Nancy vivía con su hija, sus padres, y sus tres hermanos, de entonces 13, seis y cuatro años de edad, al poniente de Ciudad Juárez. Y estaba planeando el bautizo de su hija, por lo que estaba en busca de trabajo.

Un día antes, el martes 12 de julio , Nancy y su mamá vieron en un negocio de telas en el Centro de la ciudad que buscaban empleada, por lo que al día siguiente ella salió de su casa a las 11:00 de la mañana para dejar su currículum, pero nunca regresó.

A 10 años de su desaparición la búsqueda de su familia no ha cesado, así como tampoco el dolor de la mujer que le dio la vida y quien ayer la recordó a través de sus redes sociales.

“10 años y cada día te extraño más. Todavía no comprendo porqué tu ausencia, porqué Dios lo permitió. No saber de ti me desgarra, me desespera, me duele. Tengo miedo de no volver a ver tu rostro, tu sonrisa, tus ojitos; ya han pasado días, meses y años y tu ausencia me duele igual”, le escribió Lucy a su hija.

“Dicen que de todo lo que nos pasa algo tenemos que aprender, yo lo que he aprendido de tu ausencia es a llorar para adentro, a esconder una lágrima debajo de una servilleta, caminar por las calles y aparentar que todo está bien. En estos 10 años he luchado sola, contra una autoridad que no me ve ni me escucha. Y desde hace 10 años así está mi vida”, confesó la madre en el Facebook de Nancy Iveth Navarro Muñoz, el cual abrió para poder buscarla en redes sociales.

Nancy mide 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada y tez blanca. Cuando desapareció tenía el cabello chino. Sus cejas son delgadas; los ojos grandes y rasgados. Su rostro fue una de las progresiones realizadas por la Comisión Estatal de Búsqueda (CES), con el fin de que la comunidad pueda identificarla actualmente.

La autoridad estatal también ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien ayude a dar con su paradero.

Mientras tanto, su madre sigue esperando su regreso a casa: “Te extraño y te amo Nancy, y no descansaré ningún día hasta que volvamos a estar juntas. Te amo”, le escribió.

