Madre describe crimen cometido contra uno de sus hijos el sábado pasado

El sábado 6 de mayo, la familia Roque Cardoza disfrutaba del día de asueto. La madre se fue a la cocina y a través de la ventana observó a dos hombres que, desde el exterior, llamaban a gritos a uno de sus hijos por su apodo, “Castor”.

La madre no les hizo caso, ese día no quería que los jóvenes salieran de la casa y los ignoró. Afuera seguían los gritos.

Otro de sus hijos, Jesús Obed, de 26 años, llegó a la cocina y le preguntó a su madre qué querían esas personas

“Le hablan a ‘Castor’, buscan a tu hermano, yo no los conozco”, respondió Mayra Alicia.

Jesús Obed salió y la mujer escuchó varias detonaciones.

Desde el ventanal la madre vio a los dos hombres escapar y ella creyó que se llevaban a su hijo Obed.

Sin pensarlo, la mujer también empezó a perseguir a los agresores de su hijo.

“Tiraron tres disparos, no supe si eran hacia mí”, recordó la mujer que en ningún momento detuvo la persecución contra los hombres que atacaron a su hijo, al que no veía.

Uno de los agresores alcanzó a subir a un auto que lo esperaba cerca de la calle Francisca Gravas y huyó del lugar.

El otro individuo corría por la calle Dolores Revilla, luego dio vuelta en la calle José M. Carrillo y en la carrera se despojaba del cubreboca y una sudadera. La madre iba tras de él y en medio de la persecución alcanzó a ver a un vecino al que le pidió que llamara a la policía.

Pronto se sumaron dos de los hermanos de Jesús Obed y observaron cuando la persona caía entre las piedras. En ese momento los hermanos y varios vecinos lo atraparon.

La mujer no veía a Jesús Obed y al ver que sus hijos golpeaban al hombre preguntando por su hermano, les pidió que no lo maltrataran más, que se regresaran a la casa y esperaran a la policía.

Fue al llegar a la vivienda que la familia observó el cuerpo de Jesús Obed perforado a tiros.

Así lo narró ayer la agente del Ministerio Público ante el juez de Control, al solicitar la vinculación a proceso contra Héctor R. C., de 25 años, quien se declaró usuario a los inhalantes y cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud.

El acusado es uno de los cuatro hombres detenidos por su probable participación en uno de los 16 asesinatos registrados el pasado sábado 6 de mayo, el segundo día más violento de lo que va del año.

En la audiencia inicial, el juzgador declaró legal la detención realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por lo que la representación social solicitó la formulación de imputación por el delito de homicidio calificado.

Aconsejado por la defensa, el acusado declinó declarar ante el juez, por lo que la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y presentó el caudal de elementos probatorios para establecer la probable participación del acusado en el delito de homicidio calificado en perjuicio de Jesús Obed Roque Cardoza, nacido el 29 de junio de 1996.

Entre el caudal de elementos de prueba, la agente adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos contra la vida, mostró el resultado de la necropsia de ley que estableció muerte por choque hipovolémico por heridas de arma de fuego en tórax y brazos.

Los peritos aseguraron en la escena del crimen al menos ocho elementos balísticos calibre 9 milímetros. También se informó al juez la apertura de otra carpeta de investigación por las lesiones que presentó Héctor R. C., así como la liberación de los dos hermanos de Obed.

La madre de la víctima identificó al probable agresor a través de una la serie fotográfica que le presentaron. Otro documento aportado fue el certificado médico realizado por la SSPM en donde se estableció que las lesiones no eran de gravedad, no dejaban secuelas y no tardaban en sanar más de 15 días.

El juez envió un oficio para la dirección del Cereso 3 a fin de que brinden la atención médica a causa de los golpes recibidos y quedó asentado que le proporcionaron un ketorolaco para el dolor.

Como medida cautelar, el juez fijó prisión preventiva oficiosa por 24 meses y luego de que el acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver el auto de vinculación o no a proceso, la continuación de la audiencia inicial fue fijada para el próximo 12 de mayo.

