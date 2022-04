Luchan por rescatar un pedazo de historia

Ciudad Juárez.— Con la intención de que la historia de una institución educativa que formó a jóvenes de todo el país no se derrumbe al igual que sus aulas, la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia y la Casa del Agrónomo trabajan para reconstruir algunos de los muros de la antigua Escuela Particular de Agricultura, además del silo donde las primeras generaciones grabaron sus nombres.

En un principio el proyecto contempló su presentación para el mes de febrero, cuando la escuela cumplió 115 años de haber sido edificada, pero ante la falta de recursos no ha sido concluido ni el traslado de cada uno de los adobes que formaron parte de la fachada original ni su reconstrucción en el lado poniente del Parque Central, frente a la antigua Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.

PUBLICIDAD

Sin protección del INAH

Los viejos muros, que después de más de un siglo han comenzado a venirse abajo, pasaron a ser propiedad particular de los nuevos dueños del terreno, porque al no ser edificados antes de 1899, no fueron resguardados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Contamos con los permisos necesarios, otorgados por la Secretaría de Cultura del Estado (que es la competente en este caso y no el INAH), así como del Municipio y de los propietarios de este inmueble, actualmente en ruinas, con el objeto de salvar del riesgo inminente de pérdida total los elementos arquitectónicos originales que aún quedan y construir con ellos una réplica conmemorativa”, informó la Sociedad Paso del Norte.

Quienes deseen sumarse al proyecto de recuperación podrán realizar una donación económica en el enlace https://donadora.org/campanas/antigua-escuela-agricultura, donde además encontrarán información sobre los avances del trabajo de recuperación y la manera en que serán invertidos los recursos, así como fotografías y planos de las estructuras.

La historia

En 1906 comenzaron a formarse los primeros agrónomos en la frontera norte de México bajo la dirección de los hermanos Escobar; desde entonces sus cimientos han albergado parte de la historia de Ciudad Juárez: a unos años de que egresara la primera generación de estudiantes, sus instalaciones fueron transformadas en un hospital y en un cuartel militar por órdenes de Francisco Villa.

Ante la toma, la escuela trasladó sus labores al otro lado de la frontera, en El Paso, donde sus estudiantes continuaron su formación al interior de otras aulas, y fue hasta cuatro años después, cuando Venustiano Carranza estaba en la Presidencia, que se le permitió a los hermanos Escobar regresar a las instalaciones de Escuela Particular de Agricultura, contó el arquitecto e historiador José Ignacio Frausto.

El plan

A más de un siglo de aquellos sucesos, actualmente se busca el rescate de muros y ventanales que aún continúan en pie en el terreno de la avenida Hermanos Escobar, así como la estructura superior del silo, para reimplantarse en los alrededores de la Casa del Agrónomo y rendir tributo tanto a la educación como a la agricultura.

“De esta forma podremos asegurar la conservación, en un espacio público, de una muestra de lo que fuera la fachada de este edificio construido por los Hermanos Escobar en 1906, cuya arquitectura singular conjugó el estilo vernáculo de la región fronteriza de la época, con elementos más refinados del estilo territorial del vecino estado de Nuevo México, donde el adobe tradicional se ve ornamentado con ladrillo industrial aparente”, dijo el historiador Darío Sánchez Reyes.

Con el rescate de los antiguos adobes, la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia pretende que las nuevas generaciones de juarenses conozcan el legado arquitectónico y así se preserve dignamente el patrimonio cultural de Juárez, además de conservar la memoria de la prestigiosa Escuela Particular de Agricultura fundada por los hermanos Escobar.

¿Quiere ayudar?

• Si desea sumarse al proyecto de recuperación por medio de una donación económica, puede hacerlo a través del enlace https://donadora.org/campanas/antigua-escuela-agricultura

• En el mismo sitio podrá encontrar más información sobre el avance de la recuperación y la inversión de los recursos, así como fotografías y planos del lugar