Luchan por justicia para sus hijas

Ciudad Juárez.— Ninguna madre está preparada para perder a una hija, pero ante la apatía tanto de las autoridades como de la comunidad, muchas de ellas han tenido que convertirse en investigadoras, primero para encontrarlas con vida y luego para conocer la verdad y llegar a la justicia por sus feminicidios, narraron durante el conversatorio “El aporte de madres víctimas al acceso a la justicia y a las asignaturas pendientes”.

Norma Laguna, mamá de Idaly Juache Laguna, y Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes, ambas víctimas de desaparición, trata y feminicidio, participaron ayer en el conversatorio organizado por la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Las madres de Juárez se reunieron con madres de Chiapas y del Estado de México, quienes también han perdido a sus hijas, como parte de una caravana que demuestra la violencia que se vive en todo el país, encabezada por Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima Buendía, victima también de feminicidio en México.

“Lamentablemente estamos viendo un retroceso, en todo, retroceso en que la Fiscalía (Estatal de Chihuahua) nunca tiene suficientes recursos para investigación, para todo lo que se necesita. Pero seguiremos aquí para seguirles diciendo que nuestras hijas no están y que tienen que hacer su trabajo como tienen que hacerlo”, dijo Laguna.

Idaly Juache Laguna tenía 19 años de edad cuando desapareció, el martes 23 de febrero de 2010, pero el principal sospechoso fue dejado en libertad, por lo que su mamá continúa trabajando en busca de justicia y con el objetivo de evitar que otras familias sufran lo mismo.

“Yo creo que todas las mamás cuando nos pasa esto, cuando nuestras hijas desaparecen o son asesinadas, no sabemos nada; sin embargo, pues tenemos que ser investigadoras para buscar a nuestras hijas y encontrarlas, porque nuestro mayor deseo es encontrarlas, y encontrarlas bien. Yo en un principio tenía confianza en la autoridad y decía: ellos me la van a entregar, yo sé que me la van a entregar. Pero lamentablemente pasaron los días, los meses, los años y no fue así, y es muy duro”, compartió.

“Nosotras, las madres somos las que llevamos la información a la Fiscalía en un principio, cuando nuestras hijas desaparecen, llevamos nombres, direcciones. A nosotros no nos importa ir a donde vayamos, ya cuando nos quitan a nuestras hijas pues ya nos quitaron todo”, dijo al narrar “un caminar muy muy duro” que ha vivido desde entonces.

En medio del dolor de no saber nada de sus hijas, las madres se enfrentan a la apatía de las autoridades que no investigan y las revictimizan una y otra vez, al cambiarles a los agentes encargados de la investigación, al pedirles constantemente que narren cómo desaparecieron, al no buscarlas o no actuar rápido cuando tienen información de que fueron vistas; pero también se enfrentan a la indiferencia de la comunidad, la cual muchas veces las critica y las señala por seguir en la búsqueda, lamentó.

“Lamentablemente dos años fue vista mi hija en el Centro de la ciudad, pero la Fiscalía no encontró nada, o más bien duraban tiempo para poder hacer la investigación. El 16 de abril de 2012 me notifican que fue encontrada mi hija en el Arroyo El Navajo (…) Encontraron a 22 mujeres, las madres no creíamos, ¿cómo las fueron a tirar allá en la nada, de orilla a orilla, como si no valieran nada nuestras hijas? No creíamos que les hayan quitado todos sus sueños, sus anhelos. Y no nada más a ellas sino a toda la familia”, externó.

Susana Montes, madre de Lupita, como le llamaba de cariño, desapareció a los 17 años de edad el 31 de enero de 2009, cuando fue a la zona Centro de la ciudad a comprar un par de tenis, pero en 2012 también fue encontrada en medio de Arroyo El Navajo.

“Señora, aquí le traemos, ya se encontró con su hija”, le dijo personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la madre juarense cuando le notificaron del hallazgo de los restos de Lupita.

“No, no encontré a mi hija, encontré restos, yo tuve una hija de carne y hueso… encontramos restos”, reclamó ella a las autoridades, quienes pretendían entregarle parte del cráneo de Lupita y restos pertenecientes a otra persona, lo cual fue descubierto por el Equipo de Antropólogas argentinas, narró.

Susana cuestionó cuál es la confianza que se puede tener en las autoridades investigadoras si ellas iban a entregarle restos de otra niña.

Dijo que aunque después le informaron que encontraron otra costilla de Lupita, no la ha recogido del Servicio Médico Forense (Semefo) porque no puede estar abriendo constantemente su ataúd para enterrar más restos, y espera que encuentren más.

“Mi hija se encontró como yo nunca creí que la iba a encontrar… a mi hija me la están entregando en restos”, denunció la madre, acompañada por la Red Mesa de Mujeres, la cual siempre se suma a las decisiones de las madres, aseguró su coordinadora, Imelda Marrufo.

Ambas mujeres continúan en búsqueda de la prevención junto a la red con el fin de evitar que otras madres sufran al igual que ellas.

“Mi preocupación es que la Fiscalía no tenga interés o no sé porque siguen sucediendo los feminicidios, porque siguen desaparecidas mujeres, y no se encuentran, tal parece que se las tragara la tierra”, lamentó Laguna en el conversatorio, en el que también participó la diputada América García, quien presentó una iniciativa para colocar el nombre de Marisela Escobedo, asesinada en 2016 en las puertas de Palacio de Gobierno cuando buscaba justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayle Escobedo, en el Muro de Honor del Congreso del Estado de Chihuahua.