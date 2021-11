Luchan para que otras madres puedan abrazar a sus hijas

Ciudad Juárez— Seguir luchando para que otras madres de familia puedan seguir abrazando a sus hijas y evitar que en Ciudad Juárez se sigan registrando hechos de violencia contra la mujer, es sólo uno de los objetivos de Norma Laguna, quien desde 2010 ha dedicado sus energías a la lucha contra la desaparición forzada y el feminicidio en esta frontera.

Norma fue una de las oradoras ayer en el evento “Memoria y dignidad de las víctimas del campo algodonero” que se realizó en el memorial ubicado sobre el Paseo de la Victoria para honrar la memoria de aquellas mujeres que hace más de 20 años fueron localizadas sin vida en ese mismo punto y dio paso a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“Me da gusto ver a las autoridades, para que sepan nuestras necesidades como madres de desaparecidas y de mujeres asesinadas, hay mucha escasez en la Fiscalía, tanto de personal como de recurso para poder hacer las investigaciones, ya son muchos los casos y con lo que hay no se puede, y son nuestras hijas las que no son encontradas con vida y aunque nosotros como familiares hacemos el trabajo de investigación, no es suficiente, es doloroso para las madres ver retrocesos en las indagatorias, yo a mi hija, duré desde 2010 buscándola, hasta que en el 2012 me entregaron sólo sus restos, hoy sigo luchando para que otras madres sí puedan abrazar a sus hijas”, dijo.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde estuvo presente la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como representantes del Instituto Chihuahuense de la Mujer; del Gobierno Municipal; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (CONAVIM) y ONU Mujeres.

Elizabeth Nieto, directora de una escuela en el sector de Riberas del Bravo pidió a las autoridades dejar de lado los discursos y las ofrendas florales para mejor brindar una atención integral a las familias que han sido golpeadas por el tema del feminicidio y desaparición de mujeres.

“Estoy acompañando a las madres, a los padres y a los hijos de mujeres desaparecidas que están exigiendo justicia y que con una ofrenda floral no se pueden esclarecer esos casos, son varias las madres que tienen más de 10 años buscando a sus hijas y en el marco del Día Internacional de la No Violencia estamos levantando la voz, es tan difícil ver que la justicia en la ciudad no existe y lo primero que exigimos es una reunión con la gobernadora para que se ponga la camiseta y se hable de justicia”, indicó.

Al grito de “No discursos, soluciones”, un grupo de madres se plantó en la base de la fuente Flor de Arena para tomar los micrófonos y exigirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ser tomadas en cuenta para el desarrollo de las investigaciones, la creación de políticas públicas y programas que ayuden no sólo a prevenir la violencia por razón de género, sino también, brindar una mejor hacia las familias afectadas.

“Es una tarde fría, pero no tan fría como la soledad de una madre que no tiene a su hija”, dijo una de las afectadas. “A veces nos preguntan qué ganamos con esto, no saben que ganamos la fe en que vamos a ser escuchadas”, comentó otra de las madres de familia que tomaron los micrófonos.

De acuerdo con María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, destacó que en México, sólo el 1% de los delitos cometidos contra la mujer terminan con una sentencia condenatoria, por lo que instó a seguir trabajando para cambiar esa estadística, asegurando que hasta el momento, las instancias gubernamentales siguen estando en deuda con los afectados.

Por su parte, Belén Sánz Luque, de ONU Mujeres reconoció el trabajo realizado por las madres de desaparecidas, asegurando que su labor ha permitido tener avances importantes en cuanto a la jurisprudencia de los derechos humanos y de las mujeres a nivel internacional.

Asimismo, invitó a seguir escuchando la voz de las familias afectadas para identificar dónde se deben enfocar los esfuerzos para que las instituciones puedan actuar en conjunto con la ciudadanía para hacer un cambio en la “aterradora” desigualdad de género y muertes violentas contra la mujer que no sólo azota a México, sino a América Latina.

Homicidios contra mujeres

10 mil 395

casos entre enero de 2019 y el 30 de septiembre del año en curso

7 mil 765

fueron presuntos homicidios culposos

2 mil 630

presuntos feminicidios

En 2021

2 mil 104

casos de enero a septiembre

736

feminicidios

204

en Chihuahua

10.5

mujeres asesinadas al día en México

Emergencia

Chihuahua fue el estado que recibió más llamadas de auxilio relacionadas con violencia intrafamiliar en el país

El top 3

Estado Llamados de auxilio

Chihuahua 48 mil 162

Estado de México 40 mil 211

Ciudad de México 40 mil 078

Violencia familiar en Juárez…

20

casos en promedio son denunciados al día

93%

de los casos, equivalentes a 5 mil 088, han sido en contra de mujeres, niñas y adolescentes

5 mil 436

denuncias durante los primeros nueve meses del año

Por mes

433 Enero

525 Febrero

600 Marzo

572 Abril

688 Mayo

613 Junio

736 julio

558 Agosto

711 Septiembre

Violencia sexual

3.8

Promedio de juarenses que acuden diariamente a denunciar casos

1,049 víctimas

de enero a septiembre

Por mes

61 Enero

65 Febrero

124 Marzo

126 Abril

126 Mayo

134 Junio

160 Julio

121 Agosto

132 Septiembre

