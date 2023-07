Luchan miles por evitar ser expulsados de EU

Ciudad Juárez.- Sólo el 2.94 por ciento de 18 mil 200 casos de solicitud de refugio abiertos por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden en una Corte de Inmigración de El Paso bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), a los que se les emitió un aviso de comparecencia (NTA), han logrado evadir los cargos de deportación en su contra, mientras que el 24.59 por ciento sigue esperando su primera audiencia.

De acuerdo con el informe estadounidense del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse (TRAC) los migrantes iniciaron su proceso entre marzo de 2019 y agosto de 2022, pero 79 de ellos recibieron un NTA por “entrada sin inspección”, dos por “cargo de terrorismo”, uno por “cargo de seguridad nacional”, 18 mil 115 por “otro cargo de inmigración” y tres más por “otro” motivo.

PUBLICIDAD

Los NTA requieren que los migrantes comparezcan ante el tribunal y se defiendan de los cargos de inmigración civil para evitar que el juez emita una orden de expulsión que permita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportarlos.

Hasta junio de 2023, 11 mil 907 de los casos tenían una orden de retiro o eliminación, que es cuando el juez del Tribunal de Inmigración sostiene los cargos de deportación contra la persona y emite una orden de deportación. En algunas ocasiones se emite una orden de remoción que impide que la persona regrese a los Estados Unidos por un período de años o, en algunos casos, de manera permanente.

Por su parte, 536 lograron permanecer dentro de Estados Unidos tras el “término de procedimientos” o la “subvención de alivio”.

De ellos, 494 lograron el “término de procedimientos”, sin motivos para la remoción, o sea que el juez de la Corte de Inmigración determina que los cargos de deportación contra la persona no se sostienen y “termina” el caso. Las situaciones en las que el extranjero ha establecido la elegibilidad para la naturalización pueden ser motivo de terminación.

Asimismo, 42 más lograron el “alivio”, es decir que el juez sostiene los cargos de deportación, pero encuentra que las disposiciones de la ley de inmigración dan derecho al individuo al “alivio” de la deportación, lo que le permite permanecer en este país. El asilo es una de sus formas. Si se aprueba se puede iniciar un camino hacia un estatus temporal o permanente en Estados Unidos.

Según el informe estadounidense, 5 mil 72 casos se encuentran pendientes de resolución, lo que significa que el caso permanece abierto; 653 personas no se presentaron a su NTA, y 32 tuvieron “otro cierre”, que es cuando el juez decide no deportar a la persona por otras razones no especificadas o porque el Gobierno no prosiguió el caso. Antes incluía cierres en los que el individuo recibía un estatus de protección temporal.

De los 18 mil 200 casos ante un Tribunal MPP de El Paso, 11 mil 570 personas no estuvieron presentes en la decisión del juez, 4 mil 476 siguen esperando su primera audiencia y 2 mil 154 siempre han estado presentes en las audiencias.

Otro dato sobresaliente en el informe de TRAC es que sólo 735 solicitantes de asilo, equivalentes al 4.03 por ciento, se presentaron ante el juez representados por un abogado.

Debido a que el solicitante de asilo y el juez pueden participar en la audiencia por videoconferencia, sólo 149 de los solicitantes de asilo tienen una dirección en el estado de Texas y 20 más en Nuevo México.

Un total de 15 mil 946 aparecen con dirección en el extranjero, mil 487 con dirección no conocida y el resto se encuentra en Florida, California, Nueva York, Massachusetts, Kentucky, Luisiana, Virginia, New Jersey, Georgia, Nevada, Colorado, Pensilvania, Oregon, Tennessee, Connecticut, Arizona, Oklahoma, Illinois, Utah, Washington y otras entidades del país.

Entre los países de origen se encuentran Guatemala, Honduras, Ecuador, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana, México, Costa Rica, Uruguay, Portugal, Guadalupe, Panamá, Belice, Dominica, Gabón, Egipto, España, Guinea Ecuatorial, Namibia, Chile, Paraguay, San Cristóbal-Nevis, República del Congo y Guinea.

Se trata de migrantes que formaron parte del programa llamado “Permanecer en México” o “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, quienes tras ingresar a Estados Unidos fueron devueltos a México con una nueva cita para continuar con su proceso de solicitud de asilo, aunque algunos lograron ingresar posteriormente para seguir su trámite allá.

Durante la primera versión del programa de enero de 2019 a enero de 2020, el Gobierno de Donald Trump retornó a las fronteras mexicanas a un total de 71 mil 36 personas, 22 mil 967 de las cuales contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

A raíz de una orden ejecutiva emitida el 2 de febrero de 2021 por el presidente Biden, agencias de las Naciones Unidas trabajaron con los gobiernos involucrados para facilitar el acceso a los Estados Unidos de las personas con casos de MPP abiertos ante los tribunales de ese país. Esta acción coordinada permitió a 13 mil 256 personas entrar en Estados Unidos de forma segura para esperar la resolución de sus casos de asilo, 5 mil 747 de ellas a través de Ciudad Juárez.

En su segunda versión, de diciembre de 2021 a agosto de 2022, el Gobierno de Biden retornó a 7 mil 688 solicitantes de asilo a las fronteras mexicanas, mil 874 de ellos a Ciudad Juárez, tras la orden de una corte estadounidense.

En septiembre de 2022, la organización estadounidense Human Rights First señaló al programa “Permanecer en México” como un “error fatal”, al denunciar secuestros y ataques violentos que sufrieron quienes fueron retornados a México, incluso por las propias autoridades mexicanas.

La organización entrevistó a casi 2 mil 700 personas inicialmente inscritas en MPP y encontró que el 41 por ciento (mil 109 personas) reportó ataques violentos en México, los secuestros constituyeron el 36 por ciento (401 informes) de estos ataques, los funcionarios mexicanos fueron responsables o cómplices del 36 por ciento (399 informes) y más de 60 personas denunciaron cacheos al desnudo, manoseos y otras conductas inapropiadas altamente invasivas por parte de funcionarios mexicanos durante las paradas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió además que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el protocolo “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacia esta población sin acceso a la justicia.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx