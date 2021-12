Lucha vs el cáncer por segunda ocasión

Ciudad Juárez.— Guadalupe Martínez tiene un único deseo para esta Navidad: poder costear los gastos para el trasplante de médula que necesita para ganar la batalla contra la leucemia, enfermedad que ha enfrentado desde hace un año y cuatro meses.

Su madre, María del Carmen Chontal Hernández, cuenta que un día, la menor, de ahora 12 años de edad, despertó muy temprano por la mañana quejándose de fuertes dolores en su abdomen, por lo que decidió llevarla a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical A.C.), donde a la fecha es atendida y recibe el tratamiento contra la enfermedad.

Chontal también narra que primero, a los tres años, a la menor se le detectó un tumor en el pulmón derecho, el cual finalmente terminó perdiendo. Años después lucha contra con el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.

Agregó que este padecimiento se manifestó en Lupita, como le dicen de cariño en la asociación, con dolor de cabeza y espalda, por lo que de inmediato sus padres la llevaron a recibir atención médica en donde se le diagnóstico la mencionada enfermedad.

La madre, de 37 años de edad, con gran dolor dijo que ha sido muy difícil enfrentar esta situación, la cual le provoca dolores intensos a su hija y que cambió la vida a toda la familia, que luchan juntos para sacar adelante a la niña.

“Es un dolor muy grande, la vida nos comió, a mí no me gusta que mi hija sufra con los dolores, su infancia no es normal porque es estar aquí, recibir antibiótico, dolores y luego nosotros no tenemos carro para andar de aquí para allá y eso son gastos muy grandes para nosotros, su vida desde los tres años cambió para siempre”, explicó.

Además, esta enfermedad también separó a la familia, ya que para conseguir tratar el padecimiento de la menor, su papá tuvo que buscar trabajo en Estados Unidos, y ya es un año con cuatro meses que se mantiene trabajando en el vecino país para mandar correo con los gastos que la leucemia implica.

“Su papá se tuvo que ir para el otro lado para conseguir dinero para los gastos, él es el que ahorita nos apoya, mi suegra y toda mi familia, pero sí los gastos de cuando ella estuvo internada por la cirugía han sido muy fuertes”, señaló Carmen.

Fue a la edad de tres años que Lupita llegó a Apanical, donde la apoyaron a ella y a su familia con el tratamiento contra el cáncer de pulmón que padecía, hace un año le volvieron a abrir las puertas y es en donde cada lunes recibe su quimioterapia o antibiótico transferido a través de la vena para así controlar el dolor.

Carmen dijo que está muy agradecida con la atención que ha recibido su hija en la fundación porque le brindan los tratamientos a su hija sin ningún costo.

“Tenemos un año, pero anteriormente desde los tres años hemos estado aquí; desde que ella tuvo el primer cáncer, la atención ha sido muy buena porque nos apoyan con los tratamientos de quimioterapias, no nos cobran, solamente una cooperación mínima o algunas actividades, pero sí nos apoyan bastante”, detalló.

Lupita necesita con urgencia que se le realice un trasplante de médula, mismo que tiene un costo estimado a los 400 mil pesos, pero antes se deben realizar estudios de compatibilidad que tiene un costo de 17 mil pesos cada uno, su hermano Jorge, de 11 años, espera poder ser candidato para ayudar a su hermana a ganarle la batalla a esta enfermedad.

“Necesitamos el apoyo para que le puedan hacer los exámenes de compatibilidad con su hermanito; por los dos viene saliendo 36 mil 384 pesos. Él dice que quiere ayudarla, porque quiere que su hermana se cure, y en el caso de que el hermanito no sea compatible tenemos que volver a buscar a alguien y pagar la misma cantidad”, detalló la madre sobre el trasplante que se le realizará en Monterrey.

Para Lupita y su familia la Navidad es una festividad que ha quedado en el olvido, pues ahorita lo importante es poder conseguir el dinero para el trasplante de la menor, aunque recuerdan que durante la celebración del año pasado la pasaron todos juntos y felices.

“Ahorita desgraciadamente estamos separados, para nosotros ahorita no hay Navidad, ahorita el enfoque es ella, para nosotros no hay regalos, esa fecha no existe para nosotros ahorita. Mi deseo es que mi hija tenga su trasplante lo más pronto posible para que puede seguir viviendo, seguir con sus quimioterapias y terminar este tormento”, expresó la madre.

Si usted desea poder ayudar a Lupita para costear los estudios y su trasplante de médula puede realizar una trasferencia bancaria al número de cuenta BanCoppel 4169 1608 0112 6674 o comunicarse al número de teléfono (656) 318-3455 con su mamá, María del Carmen Chontal Hernández.





Para ayudar

