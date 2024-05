Loya en cierre: ‘La oposición ganó las calles’

El candidato a la Presidencia municipal por la coalición PAN-PRI-PRD, Rogelio Loya Luna, cerró ayer su campaña electoral ante miles de simpatizantes y aseguró que los candidatos de la oposición ganaron las calles.

En un evento realizado en la parte oriente del Parque Central, el aspirante a la alcaldía de Juárez invitó a los juarenses a votar el próximo domingo 2 de junio y que cada uno de ellos, a su vez, invite a otras 10 personas para apoyar a los candidatos de la coalición.

“Cuando contratas a alguien, cuando los ciudadanos contratan a alguien, son los ciudadanos los que mandan. Quiero ser tu presidente municipal para terminar con la corrupción, se acabarán los moches y las ‘mordidas’. Para trabajar en las calles de las colonias, para recuperar los parques y las calles. Para que vivamos sin miedo”, dijo el aspirante durante su mensaje en el acto de cierre de campaña.

“Necesitamos hacer dos cosas: salir a votar el domingo 2 de junio; la otra, invitar a 10 personas a que vayan a votar por este gran equipo. Este domingo vamos a sacar de la Presidencia municipal al cártel de los Pérez Cuéllar. Vamos a ganar”, agregó.

En el evento lo acompañaron los candidatos al Senado de la República Daniela Álvarez y Mario Vázquez; los candidatos a diputados federales Manuel Alarcón, Marlene Terrazas, Mario Castañeda y Marisela Terrazas. Además los candidatos a diputados locales Xóchitl Contreras, Austria Galindo, Isamar Valadez, Cristina Aguirre, Laura Arce, Gloria Valadez, Aldonza González, Emanuel Corral, Tony Meléndez y el aspirante a la sindicatura Jorge Chavira.

También asistieron Gabriel Díaz, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN); Nohemí Aguilar, presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Benítez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Loya Luna dijo que su gobierno establecerá las bases para que Juárez se convierta en la ciudad número uno en México en calidad de vida. “En Rogelio Loya tendrán un presidente municipal que trabajará en las colonias, es allí con la gente, escuchando sus necesidades donde realmente te das cuenta si se está cumpliendo a la gente”, apuntó.

Antes del evento de cierre de campaña, también ayer el aspirante encabezó una conferencia de prensa con algunos de los candidatos de la oposición.

“Nuestro gobierno municipal va a ser un gobierno de coalición, con los más capacitados. Vamos a incluir a gente de los tres partidos y si hay gente buena de Morena, también. A los mejores ciudadanos juarenses”, apuntó.

Dijo que, de ganar la elección, conformará un plan de desarrollo de la ciudad denominado “Visión 400”, a propósito del aniversario 400 de la ciudad en el que “todo el mundo estará incluido para hacer ese Juárez que tanto necesitamos”.

Señaló que después de la elección del 2 de junio incluirá un gran equipo para trabajar por Juárez, “para que tenga mejor seguridad, mejores servicios, mejores calles. Vamos a trabajar por los juarenses”.

“Hemos caminado juntos las calles y quiero decirles que esta campaña va más allá de cualquier interés personal. Va en torno a un propósito de bien común y de nuestra ciudad”, subrayó.

Visita a alcalde suplente

El aspirante tuvo más actividades por la mañana de ayer, incluso visitó al alcalde en funciones Martín Chaparro, para hablar de la jornada electoral del próximo domingo.

Loya Luna dijo que le pidió la no utilización de recursos públicos y humanos en la jornada electoral del próximo domingo. “La reunión fue para solicitarle piso parejo, no solamente el día de las elecciones sino desde antes, que haya un compromiso por parte del Municipio para que no se utilicen vehículos oficiales, que no se utilice a trabajadores el día de las elecciones para cuestiones ajenas a sus funciones”, dijo.

Agregó: “Nosotros vemos al maestro Martín Chaparro como una persona muy respetable, congruente, y nos dio a entender y nos comentó que va a generar un oficio, de hecho ya están avisados los funcionarios para pedir que no intervengan funcionarios que tengan que trabajar y que no utilicen vehículos oficiales para que haya piso parejo para todos”.

El período oficial de campañas electorales cierra mañana miércoles, sin embargo, los aspirantes a puestos de elección ya realizan sus cierres de campaña en esta última parte del plazo de proselitismo que duró un mes, en el caso de los aspirantes a puestos de elección locales y de 90 días para los federales.

