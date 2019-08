‘Los únicos límites están en la mente’

A sus 41 años, Karina Acosta Bojórquez le dice no a la discapacidad, demostrándole al mundo que “los únicos límites que existen están en la mente”.

Se trata de la primera mujer mexicana “plus size” en pertenecer también a la recién formada generación de modelos con discapacidad creada por el diseñador internacional Guío di Colombia.

Después de someterse a más de 100 cirugías en la pierna izquierda, a los 21 años tomó la decisión de amputarla, tras padecer fístula arteriovenosa congénita, conexión anormal entre una arteria y una vena que la llevaba a estar constantemente en el hospital.

Sin embargo, nunca se rindió y el no tener una pierna no le quitó el sueño de ser modelo y realizar actividades como ir al gimnasio, montar a caballo, andar en bicicleta y hasta correr detrás del elotero con la ayuda de una prótesis, como platicó entre risas.

La también licenciada en Informática dijo que se animó a enviar su historia en una convocatoria que el diseñador de modas colombiano lanzó para realizar un calendario de modelos con discapacidades y fue precisamente su manera de ver la vida por lo que fue seleccionada.

“Nunca había modelado pero me llamaba la atención hacerlo y hubo una convocatoria en México en la que nos invitaron a las personas con discapacidad a participar en este proyecto y teníamos que platicar cómo habíamos sobrellevado este proyecto y fui seleccionada de entre más de 4 mil 500 personas”, expresó.





Lo suyo es siempre luchar

Con la ayuda de amigos y familiares, logró juntar dinero para ir a la sesión de fotos que se realizó en noviembre del año pasado en Cuernavaca, mientras que el lanzamiento del calendario se hizo en la ciudad de Cali, Colombia, en febrero de este año.

“Yo no llevaba vestuario y la diseñadora mexicana Milagros Anchieta me ayudó y me mandó uno al lugar donde iba a realizarse la sesión”, recordó.

Aunque admite que ha sido difícil la lucha por la inclusión en la sociedad, sobre todo en México, debido a que siempre existen las miradas o comentarios incómodos, nunca ha dejado que estos impacten en su manera de ver la vida.

“Yo siempre me levanto con el pie derecho, el izquierdo es el que me amputaron y no me pongo límites, lo mío es siempre querer luchar”, recalcó.

Comentó que hace apenas cuatro años se animó a empezar usar shorts y todavía la gente le pregunta que por qué deja ver su prótesis de esa manera, aunque les responde que por qué no habría de hacerlo.

“No ha sido fácil, fue un proceso aceptarlo todo, pero a los seis meses de la amputación yo ya estaba usando prótesis y a los ocho ya andaba en caballo”, agregó.

Actualmente Karen se encuentra en pláticas con una agencia de modelos local para formar parte de ella.

Mientras tanto, cuenta con un negocio propio de agendas personalizadas que ha llegado a entregar varios artistas como Kika Édgar y Andrés Palacios, y además trabaja como recepcionista en un salón de uñas.





El proyecto Natural Beauty

El calendario “Natural Beauty” es un proyecto liderado por el diseñador vallecaucano Guío di Colombia, que buscan rendir tributo a la verdadera belleza con modelos de capacidades diferentes que destacan en distintos ámbitos como artes, deporte, economía, etcétera.

Los modelos con capacidades diferentes fueron los protagonistas por cuarto año consecutivo de esta propuesta del colombiano de la mano de la Fundación Altruistas de Corazón.

“La modelo más pequeña del mundo, políglotas, escritores, abogados, esteticistas, artistas, empresarios, artistas y deportistas paralímpicos posaron ante nuestras cámaras para ser los protagonistas del calendario”, expresan los promotores de la iniciativa en una nota informativa de Noticias Caracol.

Por meses el equipo de producción recorrió países como México, Chile, Perú, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia, para hacer realidad el calendario de moda con sentido social.

Karina fue seleccionada de entre más de 4 mil 500 candidatos. Ella aparece en la imagen del mes de agosto.

“Las fotos del Calendario Mundial Natural Beauty 2019 (Bonus 2020) son precisamente eso, la demostración de que la moda puede humanizarse y hacer la diferencia, mostrando la dignidad de hombres y mujeres que merecen tener un espacio importante en esta industria donde no sean estigmatizados”, agregan los promotores.

Esta propuesta cuenta también con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, la gestora Social Jimena Toro y la Fuerza Aérea Colombiana, que han permitido que su publicación se lleve de manera ininterrumpida. (Iris González / El Diario)





