Los hechos hablan en Quintas Ojo de la Casa

En un paraje campirano donde se respira tranquilidad y se observa en primer plano la perfección de la naturaleza, el desarrollo Quintas Ojo de la Casa ofrece la oportunidad de adquirir un amplio terreno a pocos kilómetros de Ciudad Juárez.

La inmensa extensión de tierra se ubica cerca de la histórica ex hacienda de Ojo de la Casa, justo donde el 9 de marzo de 1913 el general Francisco Villa y ocho hombres amanecieron tras regresar del exilio y cruzar el río Bravo por Zaragoza.

PUBLICIDAD

El sitio histórico es además idóneo por las características que posee, excelentes para todo aquel que desee tener una casa de descanso, una granja o un simplemente un lugar de recreación en donde la familia completa pueda pasar sus fines de semana.

Rancho El Mil

Dentro del desarrollo Quintas Ojos de la Casa se instaló hace ya seis años Polo Montes, propietario del rancho ‘El Mil’.

Con hermosos acabados en su interior y exterior, y bardas de piedra que resaltan en el rústico escenario, el rancho es lugar al que siempre regresa quien se desempeña como ingeniero en el sector maquilador.

“He tenido una muy grata experiencia puesto que lo que estaba buscando era un ambiente campirano que no estuviera lejos de mi lugar de trabajo, y aquí es donde lo encontré, a menos de 30 minutos de Ciudad Juárez”, expresó Polo Montes.

“En este lugar he logrado combinar mi vida citadina con mi gusto por el campo, he logrado tener la casa de campo que siempre soñé y en dónde tener a mis caballos en un entorno natural, lo que disfruto mucho porque en mis recorridos aprecio las hermosas vistas que nos rodean”.

Montes agregó que el desarrollador le envía agua hasta su rancho, de manera que puede abastecerse y cubrir sus necesidades, como en el caso del suministro para los baños, el riego de los árboles, para los caballos y la alberca.

En cuanto a la disponibilidad del servicio de energía eléctrica, dijo que ha optado por ser amigable con el ambiente, por lo que instaló paneles solares.

“Puedo decir que en un inicio mi rancho era un lugar de visita los fines de semana, ahora es mi lugar de residencia y voy de visita a la ciudad, para luego regresar a donde he encontrado mi hogar junto a mi familia y mis caballos”.

Enamorado del escenario, Montes presume que puede ver el cielo estrellado todas las noches, incluso asombrarse con el paso de estrellas fugaces, lo que no puede hacer en la ciudad.

“La tranquilidad que me da mi rancho y la oportunidad de estar cotidianamente con mis caballos me es muy grata. Además se ha vuelto el punto de reunión para amigos y familiares que vienen a disfrutar de las carnes asadas y de la alberca, lo cual me encanta compartir”, concluyó.

Pioneros

Con el propósito de detonar un desarrollo ordenado, Quintas Ojo de la Casa promueve desde hace siete años la venta de terrenos a precios accesibles, con disponibilidad de agua y luz.

En terreno virgen, el asentamiento ofrece terrenos desde mil metros cuadrados hasta la hectárea, pues la amplia extensión del ejido permite evitar el hacinamiento.

Los lotes a los que se llega por caminos accesibles y bien diseñados son escriturables, ya que se goza de dominio pleno, indicó Nelly Hernández, representante del desarrollo campirano Quintas Ojo de la Casa.

Apuntó que el desarrollo cuenta con la red de distribución de agua más grande de la región, con más de 15 kilómetros de tubería de infraestructura propia, es decir, independiente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

La mayoría de las personas que han adquirido un terreno en Quintas Ojo de la Casa son profesionistas de la industria maquiladora o comerciantes que quieren disfrutar del ambiente campirano que brinda la zona, y que tal vez proyectan cambiar su residencia a ese lugar al momento de su retiro.

Para informes sobre los terrenos disponibles en el desarrollo, acuda a las oficinas administrativas ubicadas en avenida Tomás Fernández 7930, interior 109, edificio Campestre B, o contacto Nelly Hernandez (656) 770-6844 y Adrián Aguilera (656) 606-6441.