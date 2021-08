Los encobijados del crimen organizado

Ciudad Juárez— Los cuerpos sin vida, tirados en las calles envueltos en cobijas, se han convertido en el segundo modus operandi más frecuente de los grupos criminales de Ciudad Juárez, superado durante 2021 sólo por las víctimas atacadas a balazos.

Según estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el Distrito Zona Norte, hasta la tarde de ayer sumaban 906 homicidios dolosos en esta frontera, en donde la principal forma de matar de los sicarios es con un arma de fuego, con 650 víctimas; seguida de quienes privan de la libertad para luego quitarles la vida y finalmente arrojarlos en alguna calle envueltos en una cobija.

Entre los “encobijados”, como son llamadas estas víctimas por las autoridades en el contexto de la violencia, suman ya 82 personas, 70 hombres y 12 mujeres, en lo que va del año.

El último fue un hombre cubierto desde la cabeza hasta los tobillos, quien fue arrojado la mañana de ayer en la colonia Álvaro Obregón, en donde sus pies descalzos y descubiertos evidenciaron a los vecinos que se trataba de un cadáver.

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, un hombre se comunicó a los números de Emergencia 911 para reportar que en la calle Tepetzingo y Francisco Pimentel se observaba “un bulto” envuelto en una cobija, del que sobresalían los pies.

“Don José” narró que salió a las 8:00 de la mañana de su casa, ubicada en la calle Tepetzingo, para ir de compras y “todo estaba normal”. Tres horas después, a su regreso, lo detuvieron, a unos metros de su casa, los cordones amarillos, con la leyenda de “precaución” y otros rojos, en los que se leía “peligro”.

Desde lejos, “don José” observó la escena resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en donde dos mujeres peritos en criminalística de campo del Laboratorio de Servicios Periciales y Ciencias Forenses trabajaban con el cadáver envuelto en una cobija gris con cuatros blancos, a mitad de la calle de terracería; mientras que dos agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida de la FGE comenzaban la investigación del homicidio doloso.

Por aproximadamente una hora, las peritos forenses tomaron fotografías y registraron aspectos como la posición del cuerpo y las posibles huellas de violencia, sin descubrir en su totalidad a la víctima cuya cobija fue atada con cordones blancos a la altura de las pantorrillas, el abdomen y el cuello.

Finalmente, dos prodisectores trasladaron a la víctima, dentro de una bolsa negra, al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizaría la necropsia y se buscaría lograr su identificación oficial.

Mientras que con una cobija, los homicidas buscan desvincularse del crimen, para las ciencias forenses una cobija puede ser una importante evidencia, destacó el criminólogo forense de la Academia Mexicana de Investigación Forense (AIMF), Alfredo Velazco, especialista en perfilación criminal.

A diferencia de cuando son atacados con un arma de fuego y dejados en la misma escena del crimen, cuando se trata de “encobijados o embolsados”, generalmente fueron primero privados de la libertad para sacarles información o torturarlos, y luego “tirados” envueltos en una cobija con el objetivo de desvincularse del homicidio doloso.

“Puede haber muchas variables, pero regularmente cuando son ‘encobijados’ se los llevan para torturarlos, para preguntarles. Y luego ya que los matan los extraen del lugar de los hechos, de donde los privaron de la vida, y los abandonan para que no haya algún tipo de vinculación. Es parte del modus operandi”, explicó.

En cambio, “cuando los victiman directamente, sin ‘levantarlos’, pues es porque no es necesario, puede estar más relacionado a una venganza, no es necesario preguntarle nada, es directo. Y cuando privan de la libertad a alguien es para obtener información o para obtener algún beneficio económico, como una medida de prevención, se los llevan y no los matan porque los necesitan como una prueba de vida o de información”, añadió.

Cuando después de interrogarlos o torturarlos los sacan “encobijados”, “enbolsados” o arrojan en lugares despoblados como el Periférico Camino Real, la intención es la desvinculación.

“Ya es parte del modus operandi, es la estrategia de deshacerse del cuerpo y de poder evitar alguna vinculación”.

Sin embargo, la misma cobija con la que buscan desvincularse del crimen puede convertirse en un importante aliado para la investigación.

“Es una parte importante para ver si no hay fibras del lugar de donde la trasladaron, cabellos, tierra, del lugar en donde la llevan, del auto. Tiene que ser vista como evidencia”, apuntó.

Personal forense explicó además que todos los indicios encontrados en la escena del crimen, como las cobijas con las que son envueltas los cuerpos, y los propios cordones, son asegurados bajo cadena de custodia, ya que pueden ayudar a conectar la escena, a la víctima y al victimario, con el fin de culpar o liberar a un sospechoso, y así llegar al objetivo principal: lograr la verdad y la justicia.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FGE, en enero fueron asesinadas de manera dolosa 99 personas en Ciudad Juárez, 57 de las cuales fueron encontradas con heridas de arma de fuego y 9 más envueltas en una cobija, mientras que el resto presentaron distintas huellas de violencia.

En febrero fueron 112 las víctimas, 78 atacadas a balazos y 10 de ellas “encobijadas”; en marzo sumaron 122 homicidios dolosos, 91 con arma de fuego y 12 cuerpos fueron encontrados entre cobijas; en abril se registraron 126 asesinatos, 87 atacados a balazos y 13 fueron arrojados a las calles envueltos en cobijas; mayo ya sido el más violento del año, con 143 homicidios, 96 de ellos por arma de fuego, mientras que los 16 cadáveres fueron “encobijados” y tirados en la ciudad.

En junio la FGE documentó 120 víctimas dolosas, 77 de ellas privadas de la vida con un arma de fuego y siete encontradas entre cobijas en las calles; en julio sumaron 119 asesinatos más, 82 por arma de fuego y 12 personas que fueron privadas de la libertad y luego tiradas entre cobijas sin vida; mientras que hasta la tarde de ayer, durante los primeros 18 días de agosto se tenía conocimiento de 65 asesinatos más, 41 de ellos a balazos y tres cuyas víctimas fueron encontradas entre cobijas.

Dichas cifras significan que en promedio, durante 2021 ha sido asesinada una persona cada seis horas, y cada 2.8 días sus habitantes encuentran un cadáver “encobijado” en las calles de Ciudad Juárez.

Para apuntar

• De acuerdo con especialistas, la misma tela puede convertirse en un importante aliado para la investigación

• Ese elemento puede ayudar a conectar la escena, a la víctima y al victimario, con el fin de culpar o liberar a un sospechoso

En números

650 muertos por arma de fuego en este año

82 han sido asesinados y abandonados envueltos en una cobija

70 de las víctimas eran hombres

12 mujeres

En corto

• Cada seis horas en promedio es asesinada una persona en Juárez

• En esta frontera encobijan cada 2.8 días a una persona