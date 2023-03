‘Los elementos no tenían facultades para ingresar al comedor’

Ciudad Juárez.— La Policía municipal no contaba con facultades para entrar al comedor para migrantes ubicado en la Catedral, aceptó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales.

De acuerdo con el seguimiento periodístico, el 1 de marzo cerca de las 2:00 de la tarde, elementos de la SSPM entraron al comedor destinado a personas en situación de movilidad para detener a tres de ellos, una familia de venezolanos.

PUBLICIDAD

Las versiones se contraponen: el padre de familia, de 30 años de edad, asegura que los oficiales llegaron a intentar realizarle una revisión cuando estaba fuera del comedor, a lo que accedió, “y en lo que yo hice por levantarme ellos me tomaron y me impulsaron y me sentaron. Uno de ellos forcejeó conmigo”, contó el hombre.

Lo sometieron para revisar su cartera, en la que no llevaba nada, lo que causó la molestia de los oficiales, que le ordenaron entrar al comedor, lo siguieron, lo acusaron de haber golpeado a un oficial y empezaron a agredirlo.

Muñoz Morales señaló que luego de reportado el acto de molestia por parte de un ciudadano, agentes preventivos intervinieron. Al acercarse al migrante, “se puso agresivo. Cuando el elemento lo quiso revisar, (el migrante) le dio un golpe y salió corriendo, los elementos se fueron tras de él y cuando llegaron otros elementos se hizo la trifulca”.

En atención a medios, el secretario aseguró que dada la presencia de migrantes en el Centro Histórico, los oficiales municipales reciben a diario y de manera personal reportes por “actos de molestia” por parte de ciudadanos no migrantes, aunque reconoció que no ha habido en ningún momento por parte de los migrantes actos que lesionen o dañen personas o propiedades, lo cual, explicó, ya sería un delito. Tampoco se tiene ubicado a ningún extranjero que haya cometido cualquier otro delito.

Durante la intervención denunciada por los migrantes, la SSPM entró a un espacio humanitario en el cual no tienen facultad para entrar, lo que fue reconocido por el secretario, y para evitar que vuelvan a ocurrir actos similares el 2 de marzo se acercó con el párroco de la Catedral, Eduardo Hayen Cuarón.

De la reunión resultaron compromisos. Los elementos que participaron en el acto presuntamente abusivo fueron cambiados de locación “para que no entren dificultades”, y los que entraron en su lugar tienen la instrucción de trato digno y apoyo a migrantes, relató Muñoz Morales.

Lapso de siete horas

De esta detención hay una ventana de siete horas, según los migrantes relataron, entre el momento de la detención y el de la presentación ante un juez cívico por “faltas administrativas” cometidas por la familia. Para el secretario, la hora de presentación es desconocida y la falta administrativa por la que fueron consignados fue “desorden público”, según indicó.

Además, señaló que se encuentra ya armando el expediente con los pormenores de la detención de tres migrantes venezolanos el pasado 1 de marzo en dicho lugar para entregarlo a la Contraloría municipal por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, para que investiguen los hechos y se lleven los actos de deslinde de responsabilidades a que haya lugar.