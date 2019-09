Los educan para realizar sus sueños

Ciudad Juárez— Ser maestra, doctora, ingeniero, futbolista, conductor, son los sueños que todos los días desarrollan los pequeños de migrantes en la escuela acondicionada dentro de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Después de meses de migrar con sus padres en busca del asilo político en Estados Unidos, los menores originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los dos y los 14 años de edad, esperan todos los días ansiosos la llegada de su maestra para comenzar sus clases.

“Algunos tenían yo creo hasta un año sin ir a la escuela, porque vienen de contextos complicados. Algunos nunca han ido a la escuela, otros ya tienen aquí tres, cuatro meses… aquí hay reglas, no como en una escuela formal, pero algo muy importante es el aprecio y el afecto que uno les pueda llegar a dar. En cuanto llego, los niños dicen ‘sí, ya llegó’ y salen corriendo, o cuando llego en la mañana me buscan que ya quieren venir a la escuela y me ayudan a traerme el material de la oficina”, destacó la interventora educativa.

El proyecto de la escuela dentro del albergue católico comenzó hace tres semanas con Evelin Bravo Vizcarra al frente del grupo que los lunes tiene clases de trabajos artísticos y español, los martes y miércoles de español y matemáticas, los jueves de actividad física y matemáticas, el viernes de actividades artísticas y físicas, y el sábado disfrutan de una película.

La cantidad de niños varía, “la semana pasada llegué a tener 60, ahorita (ayer) tengo de 20 a 25”, dijo Evelin.

Los meses sin ir a la escuela y la diferencia de culturas no han sido las únicas dificultades a las que se ha enfrentado al trabajar con ellos, ya que dentro del grupo de pequeños migrantes han estado un niño de 10 años que no sabía leer ni escribir, un niño sordomudo quien se comunicaba con sus propias señas, y un menor con ansiedad.

“Son situaciones muy complejas, pero con ellos puedo compartir mucho de nuestra cultura mexicana, ellos enriquecen mi trabajo y ellos también se ayudan”, aseguró la interventora educativa quien trabaja con ellos la paciencia, el respeto, el sentido de identidad y el afecto.

Los viernes también acude Noel Vargas, un enfermero originario de Aguascalientes, quien desde hace seis meses vive en esta frontera y acude al albergue como voluntario del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

“Aquí lo que hacemos es tratar de involucrarlos, de inculcar el respeto, los valores hacia sus compañeros. Tratamos de actualizarlos, que no estén nada más sentados, aburridos, que canalicen su energía en algo productivo”, explicó.

Después de trabajar con los niños durante el segundo viernes, jugar, dibujar y descubrir los sueños que tienen cuando sean grandes, Noel destacó la experiencia satisfactoria que le deja apoyar a la migración.

“Es algo que te llena, lo hago con todo gusto, con toda emoción; el trabajar con los niños, el ver estos angelotes, sus historias, sus vidas. De repente ellos te platican de dónde vienen, qué es lo que hacían en sus países, qué es lo que extrañan y cómo ha sufrido el transcurso desde su país hasta hoy. Gracias a Dios en la Casa del Migrante cuentan con mucho apoyo. En lo personal eso me llena, me gratifica”, aseguró.

Cristel, de seis años de edad, es una de los migrantes que acuden a la escuela, después de cuatro meses de haber salido de Guatemala con su mamá, Karla López, quien se dijo contenta de ver a su hija en clases.

“Ella quería entrar a estudiar, pero estamos en un albergue y no podemos salir por la protección que nos tienen. En la biblioteca han venido de diferentes instituciones y les han enseñado a hacer piñatas, manualidades, a hacer diferentes cosas, pero esto es diferente… fue difícil (abandonar su país), pero aquí vino a aprender más cosas”, destacó.

Después de cruzar por el río Bravo para entregarse a la Patrulla Fronteriza y solicitar el asilo político, fueron retornadas de Estados Unidos a Ciudad Juárez bajo el programa Permanecer en México, como parte de los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), con su primera cita ante la Corte para el próximo 7 de octubre, a donde acudirán, y de no lograr su sueño americano buscarán quedarse en México, aseguró su mamá.

Mientras tanto, Cristel acude todos los días a la escuela dentro del albergue, donde una tienda de deportes donó los uniformes para los niños estudiantes, pero también necesitan cuentos, cuadernos y los diversos útiles escolares.

Si usted desea apoyarlos con material didáctico puede comunicarse con Evelin Bravo Vizcarra al celular 656443-2331.