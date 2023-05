Los deportan por Juárez y los llevan a Zacatecas

Migrantes venezolanos que fueron exhortados por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso para entregarse a las autoridades y llevar un proceso migratorio dentro de Estados Unidos, permanecieron ocho días detenidos y luego fueron devueltos a México a través de Ciudad Juárez, en donde los recibió personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para trasladarlos hasta Zacatecas.

Después de permanecer ocho días detenidos, César, Joaquín y Jhonaiker formaron parte de un grupo de entre 50 y 60 hombres expulsados el pasado martes 16 de mayo, cinco días después del fin del Título 42 y la extensión del Título 8 a todas las nacionalidades, a través del cruce Santa Teresa-Jerónimo, sin firmar ningún documento y sin ser informados que serían enviados a México.

PUBLICIDAD

Luego de tres meses de buscar una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One y ante los cambios en las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden, los tres decidieron ingresar al vecino país a través de un “hueco” que encontraron en la malla fronteriza.

César, Joaquín y Jhonaiker con su esposa, ya estaban en un albergue, cuando la Patrulla Fronteriza anunció que realizaría operativos de detención en El Paso y exhortó a los migrantes irregulares a entregarse para llevar un proceso legal dentro de aquel país. Ellos acudieron al llamado, esperando permanecer tres días detenidos y luego ser liberados con una cita ante un juez de inmigración para iniciar su solicitud de asilo político; sin embargo, no fue así.

Desde que se entregaron, Jhonaiker de 19 años y su pareja fueron separados. Ella fue liberada cuatro días después, el viernes 12 de mayo, y ya se encuentra en San Antonio, en donde el lunes celebró sus 21 años; mientras que él fue devuelto a México el martes 16.

“Nos dijeron que nos iban a llevar con un fiscal y nos trajeron a México, a Anapra”, narraron ayer los sudamericanos, quienes permanecieron incomunicados durante los ocho días que estuvieron detenidos con aproximadamente 500 personas más.

“A nosotros no nos dieron información de nada, a nosotros nos llamaron el día 7, nos llamaron y nos dijeron: mañana ustedes salen. Nosotros contentos. Sí, al día siguiente salimos, pero nos mandaron a México”, narró César, quien trabajaba en la construcción en Colombia, en donde dejó a su familia.

Joaquín también dejó a su esposa y a sus dos hijas con la promesa de darles una vida mejor, lo cual busca cumplir a través de la aplicación CBP One, por lo cual después de haber sido dejado en Zacatecas decidió regresar a la frontera, una vez más a bordo del tren de carga que recorre el país, el cual es conocido por los migrantes como “La Bestia”.

“Si yo pudiera decirle a alguien más que no hiciera el viaje, le diría que no lo hiciera, yo mismo no saldría de mi país. Nosotros sufrimos mucho en el camino, ellos no quieren que uno venga”, dijo el mecánico que decidió migrar por sus dos hijas, quienes el próximo 28 de junio cumplirán siete años de edad.

Al igual que César y Joaquín, Jhonaiker regresó el sábado a Ciudad Juárez, en donde ayer logró finalmente una cita por CBP One para ingresar a Estados Unidos a través del puente internacional Paso del Norte.

“Ya me salió la cita para el 5 de julio, ya le dije –a su pareja– y está feliz”, dijo el venezolano quien aseguró no haber firmado ningún documento al ser devuelto a México.

A diferencia de ellos, otros mexicanos y oriundos de Venezuela detenidos por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos han sido procesados bajo el Título 8 y devueltos a Ciudad Juárez, tras firmar voluntariamente su salida del país para no permanecer detenidos durante meses y ser castigados por al menos cinco años en Estados Unidos.

Mientras que la política sanitaria del Título 42 significaba una expulsión rápida y sin ninguna consecuencia migratoria para los migrantes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, el Título 8 actualmente implica que el migrante sea puesto en un proceso de remoción de deportación rápida de los Estados Unidos a su país de origen, además de recibir una sanción que prohíbe entrar a los Estados Unidos por un período de cinco años.

El Título 8 también implica una consecuencia penal por reingreso ilegal después de haber sido expulsado de este país.

Debido a que no existe un acuerdo con los gobiernos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua para llevar un proceso de deportación-repatriación, el Gobierno de México aceptó recibir hasta a 30 mil personas de dichas nacionalidades cada mes por sus fronteras con Estados Unidos.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx