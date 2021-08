Los dejan más de 16 horas sin agua

Ciudad Juárez— Vecinos de las colonias Anapra y Lomas de Poleo pasaron más de 16 horas sin servicio de agua potable, luego de que la JMAS suspendió el suministro debido a la realización de trabajos de reparación de válvulas.

Aunque los avisos de la descentralizada indicaban que el corte en el servicio se realizaría de 1:00 p.m. de ayer a 5:00 a.m. de este jueves, vecinos del sector refieren que la suspensión se dio desde las 9:00 a.m. del miércoles, tomándolos desprevenidos y sin la oportunidad de abastecerse del vital líquido para sus actividades más apremiantes.

“Nos dijeron que lo iban a cerrar a la una de la tarde, pero desde la 9 de la mañana ya no había agua aquí en la calle Jaiba, aunque eso es de todos los días, como a las 3 de la tarde ya no hay agua o sale muy sucia, ahora yo no me enteré que pasaron pipas a dejarnos agua, aquí no pasaron, tan siquiera que nos avisen con anticipación para poder arrimarnos o llamar”, dijo Jazmín Tosca, una de las vecinas afectadas.

A través de un comunicado, la JMAS informó que debido a trabajos de instalación de una válvula de control de presión para mejorar el servicio de la red de distribución, se llevaría a cabo la suspensión del servicio en el área de Anapra y Lomas de Poleo, por lo que exhortó a los usuarios hacer acopio del vital líquido para suprimir las necesidades básicas del hogar.

De acuerdo con información del organismo descentralizado, durante el transcurso de ayer, algunas pipas distribuyeron agua potable en diferentes puntos de la colonia que fueron dados a conocer a través de plataformas digitales.

Algunas de las calles en donde se entregó agua fueron Pescadilla, Privada Calamar, Pez Aguja y Privada de Atún, mientras que en un recorrido realizado por El Diario se pudo observar algunas unidades sobre la calle Pez Lucio y áreas cercanas a la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Asimismo, ante el corte del suministro, la JMAS indicó que las cinco potabilizadoras del área se encontraban funcionando de manera habitual, mientras que por instantes, algunos expendios de agua para beber lucieron abarrotados.