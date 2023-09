Los capacitan para atender casos de abusos sexuales

Ciudad Juárez.- El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) capacitó al personal del área médica de la Dirección General de Centros Comunitarios en la normatividad 046, la cual contempla la correcta atención a casos de violencia sexual, como parte del reporte de la campaña “Lo hacemos por todas”, que se da los días 25 de cada mes.

“En México una de cada dos mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de agresión sexual a lo largo de nuestra vida. La cifra, como la mayoría de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, es alarmante, por ello hoy le apostamos a la formación de profesionales que puedan dar atención y respuesta oportuna ante estas situaciones”, destacó Alexia Buendía, de Comunicación Social del IMM.

La regidora Patricia Mendoza resaltó que esta capacitación fue gracias a un punto de acuerdo establecido en el Cabildo, con la cual se pretende facultar al personal médico de los Centros Comunitarios para una correcta atención en casos de violencia sexual.

“Me di a la tarea de asesoramiento y tuve respuesta de la doctora Erika Hurtado Ruiz, médico legista adscrita a servicios periciales de la Fiscalía Especializada de la Mujer, quien respondió en positivo dando la capacitación necesaria”, señaló la regidora.

Gabriela Cisneros, coordinadora del Área Médica de Centros Comunitarios, dijo que debido a la incidencia de esto delitos en la ciudad era muy importante que todos los médicos que se encuentran a lo largo de la ciudad cuenten con el adiestramiento que permita dar un trato correcto a las víctimas y orientarlas.

“Ya tenemos el camino trazado de qué hacer con esas pacientes, como le tenemos que hacer, a donde se tienen que canalizar, sabemos que no es indispensable que la paciente denuncie para poder recibir atención médica, que no podemos revictimizar, no indagar en detalles, exámenes exhaustivos innecesarios y que sepan que cuentan con nosotros en los espacios clínicos de los Centros Comunitarios”, puntualizó.