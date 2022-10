‘Los apoyo porque somos hermanos’

Ciudad Juárez.- Agrupaciones religiosas, organizaciones internacionales y habitantes de ambos lados de la frontera han ofrecido su apoyo a los cientos de venezolanos que se encuentran varados en Ciudad Juárez, dentro y fuera de albergues.

“De verlos que están sufriendo, de las carencias, del frío, del hambre, de no saber si van a cruzar. Vengo a apoyarlos porque somos hermanos todos, aunque ellos son de otra nacionalidad, yo vengo de El Paso, desde allá de la montaña y pues finalmente todos somos hijos de él (de Dios) y él me mandó, yo no los conozco a ellos, ni ellos a mí, pero él nos conoce a todos y él me mandó”, dijo Norma Meza.

La habitante de El Paso ha cruzado la frontera acompaña de su hijo o amigas para apoyar a los sudamericanos que acampan en el bordo del río Bravo con comida, cubrebocas y calcetines.

Dijo que ha convocado a sus amigos y familiares a través de Facebook para que se solidaricen con quienes tuvieron que salir de sus lugares de origen en busca de una mejor vida en Estados Unidos, pero que al llegar a Ciudad Juárez se encontraron con una frontera cerrada debido a las nuevas políticas del Gobierno de Joe Biden.

Los venezolanos que se encuentran en el Refugio Temporal San Lorenzo y el albergue Juntos por los Niños también han sido apoyados por un total de 17 organizaciones religiosas y civiles, informó el representante del Gobierno de Chihuahua en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández.

Dijo que para contar con una mayor coordinación, el Gobierno del Estado instaló desde el 1 de octubre una Mesa de Mando, la cual sesiona diariamente para actualizar los detalles referentes al tema migratorio.

Lo que se brinda en el refugio es atención médica: “Los apoyos de comida y cosas que han recibido ellos son apoyos que da la ciudadanía, nosotros damos el apoyo de seguridad, consultas médicas y entrega de medicamentos”, informó.

Dijo que seis iglesias: Abba Iglesia, Banco Misericordia, la iglesia Mi casa y yo, Visión para Vivir, El Buen Samaritano y el pastor José Muñoz, han sido los proveedores de alimentos para los venezolanos albergados en los espacios estatales.

Otros organismos como Juntos por la Juventud y algunos ciudadanos como Abelardo Mares y Abraham García se han sumado para llevar alimentos, así como integrantes del grupo de venezolanos residentes en esta ciudad, por medio del restaurante Que Chévere.

La Fiscalía General del Estado (FGE), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos también han realizado aportaciones de alimentos.

Informó que al Consejo Estatal de Población (Coespo) se han sumado un total de 12 dependencias estatales como Licencias, Recaudación de Rentas, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ICHEA, Instituto del Deporte, Dirección de Transporte, Secretaría de la Función Pública, y Fideicomiso de Puentes Fronterizos, mismas que han destinado personal para montar guardia en el refugio temporal Juntos por los Niños.

Personal del Colegio de Bachilleres (Cobach) y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) también se sumaron a la acción social a favor de quienes han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42 a través de un acuerdo con el Gobierno federal, así como de quienes arriban a la ciudad con la intención de cruzar la frontera pero finalmente deciden esperar.