Logra absolución tras 11 años

Ciudad Juárez.- Un hombre que fue detenido en 2013 en presunta posesión de mariguana y un arma junto con una mujer, fue finalmente absuelto luego de 11 años de batalla legal entre apelaciones, amparos y evaluaciones psicológicas y médicas por posible tortura.

La detención se dio el 2 de septiembre de 2013 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Presuntamente, cuatro hombres y una mujer viajaban en un automóvil sobre calles de la colonia Infonavit Casas Grandes con la cajuela cargada de 60 paquetes de mariguana, con un fusil de asalto y cuatro mil dólares en efectivo.

Los oficiales adujeron que los entonces detenidos habían competido “a toda velocidad” y “sin respetar los señalamientos viales poniendo en riesgo la vida de terceras personas”, por lo que fueron detenidos, revisados y luego detenidos por los delitos señalados.

Sobre esta aseveración de los agentes municipales, fueron controvertidas varias partes ante juzgados federales.

Se señaló, por ejemplo, que los oficiales aprehensores no eran del distrito policial donde ocurrieron presuntamente los hechos; que no existía testimonial claro sobre las presuntas “carreras” por las que fueron detenidos en primera instancia los sujetos; que el arma fue asegurada sin medidas de seguridad pertinentes; que en 40 minutos que duró la detención sobre la calle no se acercó ninguna otra patrulla ni supervisor.

Además, de entrada, la detención se realizó sin acreditar una suposición razonable, se precisa en la resolución; no hubo autorización para la inspección del vehículo, y por lo tanto “el control preventivo que estaban facultados para realizar era menor, es decir, solamente podían efectuar una revisión superficial exterior en su persona y del vehículo”.

Por otra parte, se desvirtuó esta detención, pues los aprehendidos acusaron haber sido sorprendidos en una vivienda por los policías casi a la medianoche de ese 2 de septiembre de 2013. Recibieron ahí amenazas, golpes y les fueron falsificadas las circunstancias en que fueron detenidos, según declararon.

No tenían los oficiales, dice la sentencia, alguna situación de flagrancia bajo la cual podrían entrar a la vivienda, por lo que “inobservaron el derecho humano de debido proceso” para detener a Jesús Manuel C. R., que finalizó en la declaración de prueba ilícita lo obtenido tras ese arresto.

De acuerdo con la resolución, “ante la actualización de una detención arbitraria y que las pruebas obtenidas son ilícitas (...) la consecuencia será absolver (...)”. Se abunda que los elementos de prueba desahogados en el proceso penal –en específico, los testimonios de los policías que lo detuvieron– no permitieron sostener lo asentado en el parte informativo.

Jesús Manuel C. R., de 31 años de edad ahora –20 al momento de su detención–, inició con la batalla legal desde su aprehensión, logrando la reposición del procedimiento en su contra en 2015, la aplicación del Protocolo de Estambul por tortura (que dio negativo), su liberación condicional en agosto de 2023 (aunque estuvo seis años prófugo de la justicia) y luego la absolución el 8 de abril de 2024.

Además de la absolución, se ordena la restitución de derechos de C. R., para poder ejercer sus derechos políticos que fueron suspendidos durante la resolución de su situación jurídica.

Se precisa además, con respecto a lo decomisado (drogas, armas, una computadora, una máquina de sellado al vacío, un automóvil y el dinero), que “se reserva hacer el pronunciamiento respondiente debido al estado que guarda el proceso por no estar en el supuesto para determinar el destino final de los mismos”.

Fue la jueza Séptima de Distrito del Estado de Chihuahua, Claudia López López, la encargada de resolver esta sentencia que termina con 11 años de incertidumbre para C. R. (Diego Villa / El Diario)

dvilla@redacción.diario.com.mx