‘Logística para importación de chuecos es atribución de Aduana’

Ciudad Juárez.— Aun cuando la operación del puente Guadalupe-Tornillo depende del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, esta instancia aseguró no tener intervención alguna en la logística que se implementará para la importación de vehículos “chuecos”, ya que ésa sería una responsabilidad de la Aduana.

De acuerdo con Rogelio Fernández Irigoyen, director general del fideicomiso, hasta el momento, la autoridad federal no ha solicitado apoyar al organismo encargado de regular los cruces fronterizos para apoyar en las labores de logística para la realización de los trámites.

“Desde hace tiempo, todas las importaciones de vehículos se hacen por el puente de Guadalupe-Tornillo, en donde la Aduana Mexicana tiene destinado un espacio especial para esos trámites, no es algo nuevo, el cruce está preparado, pero como Fideicomiso no tenemos actividad adicional si no es necesaria, se estará vigilando el comportamiento, pero la logística es una facultad de la Aduana, no de nosotros, y hasta ahora, no se nos ha pedido nada de parte de ellos”, comentó.

Una vez publicado el decreto para la regularización de autos ‘chuecos’, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que para el caso de Chihuahua, la aduana por la que se permitirá hacer el trámite será la ubicada en el Puente Internacional Guadalupe-Tornillo.

De acuerdo con el Título V, referente a las medidas provisionales de operación, en su inciso “C” se indican las secciones que en primera instancia serán habilitadas para el trámite de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

“En principio para poder prestar un servicio transparente y eficaz que permita contar con un debido proceso y control de operaciones para la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera, se establecerán las aduanas y puntos de revisión para cada entidad federativa prevista en el decreto, en los cuales se permitirá que se realice en trámite” (sic), detalla el documento.

Las garitas habilitadas para la primera fase fueron Otay, en Tijuana, Baja California; Acuña, en Coahuila; Puerto Fronterizo Nogales III y San Luis Río-Colorado II, en Sonora; Ciudad Camargo y Miguel Alemán, en Tamaulipas; La Paz, Baja California Sur; Aeropuerto Internacional de Durango; Aeropuerto Internacional General Francisco Mújica, en Michoacán de Ocampo; Aeropuerto Internacional de Tepic Amado Nervo, en Nayarit, y la Aduana Mex-Colombia, Puente Internacional Solidaridad en Nuevo León.

Mientras que en el caso de Chihuahua, se habilitó la Aduana del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo, ubicada a más de 35 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez.

Asimismo la SHCP señaló que paulatinamente se habilitarán otras aduanas y puntos de revisión para llevar a cabo el trámite.

Según el documento publicado, los propietarios de estos autos deberán cumplir con requisitos, como que el vehículo se encuentre y circule en el territorio de los estados antes mencionados al 19 de octubre del 2021, y no cuente con el documento que acredite su legal estancia en el país.

Asimismo, el año modelo del auto debe ser de cinco o más años anteriores a aquel en el que se realice la importación definitiva; el NIV debe corresponder al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o Canadá; mientras que el usuario debe ser persona física mayor de edad y acreditar ser residente de la entidades mencionadas; también presentar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no se encuentra en los supuestos previstos en artículo quinto del decreto.

Además, se indica que el usuario deberá cubrir un aprovechamiento de dos mil 500 pesos, cumplir con la NOM- 041-SEMARNAT- 2015 para su importación definitiva, y sólo se podrá importar un vehículo por persona. También se especifica que no se podrán importar aquellos autos considerados de lujo o deportivos, o que hayan sido reportados como robados, entre otros requisitos.