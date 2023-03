Loera: necesita edificio modernización a fondo

Ciudad Juárez.— El área de alojamiento de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) donde resguardaban a migrantes no era apropiado para retener personas, consideró el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Ese edificio necesita una modernización. Una modernización a fondo, el procesamiento de las personas que serían retornadas, son estaciones muy viejas que no pueden ser usadas para tener a personas albergadas o en espera de ser procesadas”, señaló.

Los migrantes no debieron permanecer resguardados mientras se les procesa ni realizar redadas para asegurarlos, luego del incendio en esa área donde murieron 40 migrantes la noche del lunes, dijo. “Me parece que no debe haber operativos contra migrantes, no debe haber redadas, una política del tolete o de la macana contra la población migrante, me parece racista y xenófoba ese tipo de acciones”, apuntó el funcionario.

Loera de la Rosa adelantó que el Gobierno mexicano se hará cargo de los gastos fúnebres y hospitalización de los migrantes afectados. Agregó que durante la noche del lunes se trasladaron a 15 mujeres migrantes al albergue Leona Vicario que estaban resguardadas en la sala contigua a la que sufrió el siniestro.

Dijo que funcionarios de la embajada de Venezuela en México arribaron a esta frontera para auxiliar en la atención de sus connacionales, mientras que se mantiene contacto con diplomáticos de embajadas de otros países de Centroamérica y el Caribe.