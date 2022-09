Localizan muerto a hombre desaparecido en el Valle

Ciudad Juárez.— El pasado martes la Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer que fue localizado sin vida Luis Miguel Lozano Vargas, de 37 años, quien desapareció junto con Antonio Jared Salazar Lomelí desde el pasado 26 de agosto, cuando viajaban al Valle de Juárez.

El acompañante continúa en calidad de ausente, dijo Óscar Márquez, vocero de esta fiscalía.

Agregó que una vez que concluyeron los protocolos de identificación de víctimas, oficializó la localización sin vida de Vargas Lozano.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen que en la presente administración estatal el 14.3 por ciento de las personas reportadas como ausentes han sido localizadas sin vida; esta estadística fatal sólo corresponde al municipio de Juárez.

Las cifras oficiales indican que del 1 de septiembre del 2021 al 29 de agosto del 2022 dos personas desaparecieron diariamente; el 51 por ciento continúa sin ser localizada en esta frontera.

El hallazgo del cadáver identificado como Luis Miguel Lozano Vargas fue realizado por un residente del sector que dijo haber percibido olores desagradables un día antes, por lo que la mañana del lunes decidió acercarse y halló un cuerpo que estaba cubierto con una cobija y se le alcanzaba a ver que tenía los pies atados con un cable, informó un agente preventivo.

El testigo dijo que no alcanzó a observar de quién se trataba, pero que el terreno pertenece a una persona a la que identificó como Bartolo.

Los agentes del Distrito Valle notificaron del hallazgo a los policías de investigación pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte, quienes se acercaron al lugar junto con un grupo de peritos.

Luis Miguel Lozano Vargas desapareció junto a Antonio Jared Salazar Lomelí; ambos hombres viajaban hacia el municipio de Práxedis G. Guerrero a bordo de un Chrysler 300 color negro para entregar e instalar una lavadora, informó a El Diario un hermano de la víctima.

En entrevista realizada el pasado lunes, cuando la familia acudió a la Fiscalía de Distrito horas después de que fue localizado el cuerpo de un hombre en el ejido San Isidro, un hermano dijo que Luis Miguel, junto a su familia, tenía un negocio de reparación y venta de lavadoras, Salazar Lomelí es empleado y juntos viajaban al poblado fronterizo para concluir el trabajo para el cual fueron contratados.

A través de las redes sociales las familias solicitaron el apoyo de la sociedad fronteriza para localizar a sus seres queridos y difundieron sus números telefónicos, por lo que empezaron a recibir llamadas en falso, intentos de extorsión y amenazas.

“Yo recibí un mensaje del teléfono (633) 123-2975, de ese número me amenazaron. Me dijeron que no nos metiéramos para el Valle”, dijo en entrevista el hermano.

“Mi hermano no tiene problemas con nadie, es una persona trabajadora. De lo que sabemos de Antonio Jared es que tenía entre siete y ocho meses trabajando en el taller y no sabemos que tenía problemas con alguien más”, dijo el hermano de Luis Miguel, que solicitó la reserva de su nombre.

La Fiscalía General del Estado realizó ayer un operativo en el Valle de Juárez, se informó.

Del 1 de septiembre 2021 al 29 de agosto 2022

834

Desaparecidos

407

Localizados

51

Sin vida

427

Sin localizar

Fuente: Fiscalía General del Estado