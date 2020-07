Localizan a 21% de posibles portadores

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— De 5 mil 609 casos por Covid-19 en el estado se tienen localizados de forma oficial sólo mil 223 sospechosos de ser portadores del virus, equivalentes al 21 por ciento, reflejando esto una limitada capacidad de Epidemiología para dar el seguimiento correcto a quienes tuvieron contacto con enfermos.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, aceptó que no es posible, en la fase epidémica de la pandemia, dar con todos aquéllos que un tuvieron contacto con enfermos; “no hay manera”, manifestó.

Al iniciar la epidemia por Covid-19, el 17 de marzo pasado el médico cirujano explicó que las pandemias se dividen en tres fases: uno que son casos de importación, dos que dispersión comunitaria y tres, la epidémica, siendo ésta última en la que se encuentra la frontera desde el pasado 22 de abril, que implica una dispersión de contagios superior al de las etapas anteriores y tiene capacidad de saturar los nosocomios.

“En las fases tres de cualquier epidemia no es posible seguir a todos los contactos de todos los casos, además no puedes hacer un serio estudio de brotes porque ya se mezclan las posibilidades de que exista el origen en uno o en otro sitio, pero sí se sigue un porcentaje los casos sospechosos (…) No es posible, en ninguna parte del mundo, hacer seguimiento a todos los contactos sospechosos, no hay manera”, indicó.

Ante ello, el consejo es el de la autorresponsabilidad, que implica que cada persona en caso de saberse enferma o sospecharlo, advierta a la gente con la que tuvo contacto reciente, solicitándole mantener sus cuidados, como la sana distancia y el uso de tapabocas, y tomar una cuarentena de por lo menos 14 días.

“No hay salud pública sin comunidad”, ha manifestado el funcionario de forma reiterada al solicitar a la población su colaboración con el Gobierno para superar lo más pronto posible esta contingencia sanitaria, que en esta frontera acumuló hasta ayer 3 mil 121 casos con 566 finados y mil 021 sanados, oficializados.

Asimismo, consciente de sus limitaciones, Salud estatal puso a disposición de la ciudadanía la aplicación Salud Digital, de descarga gratuita en Play Store. En esta App, se aplica un cuestionario de síntomas relacionados a Covid-19, de ser altamente sospechoso, un médico se comunicará a su línea telefónica para ofrecerle sin costo asesoría profesional para el tratamiento y le indicará si requiere atención hospitalaria.

Otra alternativa que tienen aquellos que se saben enfermos o sospechan estarlo, es la de comunicarse al número de emergencias 911, en donde a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), les podrán brindar atención o asesoría frente a este padecimiento, que sociedad y Gobierno deben superar.

avargas@redaccion.diario.com.mx