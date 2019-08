Lo vinculan a proceso por violar a hijastra

Un hombre fue vinculado a proceso penal acusado de haber violado a su hijastra de seis años. En su comparecencia ante el Ministerio Público (MP) la víctima dijo que el acusado la amenazaba para doblegar su oposición y le ordenaba que no llorara.

El acusado es Jessie Orlando Ugalde Sandoval, quien se negó a rendir declaración ante el Tribunal de Control presidido por el juez Félix Aurelio Guerra Salazar.

Al formular cargos legales en contra de Ugalde, una agente del MP señaló que en la madrugada del 4 de noviembre del 2016 en el interior de una casa ubicada en la colonia Puerto la Paz Jessie Orlando abusó de la víctima.

En una comparecencia ante el MP, la víctima señaló “Jessie entra a mi cuarto cuando mi tía Judith se va a trabajar. Yo no me acuerdo de los días porque voy en primer año de primaria pero sí me acuerdo que me ha agarrado muchas veces..., yo quiero que metan a la cárcel a Jessie porque le pega mucho a mi mamá y le hace cosas malas a ella, le pega a mi hermanito y me hace cosas malas a mí”.

Después de dar su versión, la niña rompió en llanto, señaló la fiscal al Tribunal.

La representante social también indicó que por vergüenza la víctima no le había dicho nada a la madre, pero el 4 de noviembre del 2016, la niña expresó que le dolían sus partes íntimas. Por lo que la madre y la tía la llevaron a consulta médica a una farmacia Similares.

Una enfermera revisó a la víctima y le informó a la madre y tía que la menor estaba muy rozada. Por lo que en ese momento la mamá le preguntó a su hija qué le había sucedido y la niña respondió que Jessie “le tocaba sus partes” cuando la tía –quien compartía la habitación con la infante— se iba a la fábrica a laborar, señaló la agente del MP al citar la declaración de la madre.

La fiscal también indicó que la médico legista María Elena Robles Delgado determinó que sí presenta datos compatibles con una violación. Mientras que el dictamen psicológico se estableció que sufre una afectación moderada y requiere un mínimo de 16 sesiones de terapia.

Tras conocer esos datos, el juez dictó el auto de vinculación a proceso contra Ugalde Sandoval y aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Además dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde la primera audiencia.

