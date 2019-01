Lo sacaron de celda para golpearlo hasta la muerte

Ciudad Juárez— Agentes ministeriales sacaron a un detenido del área de separos de la Fiscalía estatal para llevarlo a la sala de mando de la Primera Comandancia, donde lo interrogaron y lo golpearon hasta la muerte, de acuerdo con la acusación que ayer le formuló el Ministerio Público a uno de los posibles responsables.

El acusado es el expolicía Abel Eduardo García Campos, quien se encontraba prófugo desde el 25 junio de 2018 y ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

César Hernández Sustaita, la víctima, fue detenido el 12 de junio de 2018 por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que irrumpieron en su casa sin orden de cateo y se lo llevaron junto con Manuel Efrén Ríos, al parecer porque habían presenciado el arresto de otro civil.

“Tírense al suelo”, esa fue la instrucción de los policías municipales, quienes después de interrogar al otro civil determinaron que a Hernández y a Ríos sólo los iban a consignar al Ministerio Público (MP) por el ilícito de desobediencia, se reveló en la audiencia.





Víctima tenía 25 lesiones, señala necropsia

Ese mismo día, a las 3:58 de la tarde, ambas personas fueron recibidas por el MP e ingresadas a los separos de la Fiscalía. Tres horas y media más tarde un detenido apodado “El Chicles” le dijo al hoy detenido, García Campos, y a otro ministerial que Hernández Sustaita estaba involucrado en un asesinato.

Al día siguiente, el 13 de junio, García y otro ministerial sacaron a Hernández del área de separos y lo llevaron a la sala de mando de la Primera Comandancia de la FGE, ubicada en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, para interrogarlo pero presuntamente lo golpearon hasta que ya no presentó signos vitales.

Ayer al formular cargos legales contra el ahora expolicía ministerial García, el agente del MP Ezequiel Montoya le informó al Tribunal de Control que a las 10 de la mañana del 13 de junio de 2018 Hernández Sustaita fue solicitado por la Unidad de Inteligencia, mediante orden de salida provisional signada por la Unidad denominada “Fox 1”, que estaba asignada a Abel Eduardo García Campos.

“Después de que regresé de la visita pasaron unos 10 minutos, me llaman por mi nombre y me sacan de la celda dos ministeriales. Me dicen que agache la cabeza y que no los mire, me llevaron a una oficina que está a unos 15 metros de donde está el señor que toma los datos, la oficina donde me llevaron es un cuarto con azulejo. Me hincaron en un rincón, esposado y me preguntaban que quién manejaba un carro y yo les dije que no sabía nada. Me pusieron la bolsa y me golpearon en el estómago”, declaró Manuel Efrén Ríos, quien fue detenido junto con César Hernández Sustaita.

Ríos también refirió que “llevaron a otra persona ahí, que les decía que yo era el reclutador y que trabajaba para “La Línea”. Yo siempre negué ser esa persona que según ellos decían o “El Dientón”, yo lo que quería era que no me pegaran. Ya después me llevaron a mi celda”.

Cuando Hernández fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía no presentaba ninguna lesión ni estaba enfermo, documentó el médico legista José Francisco Lucio Mendoza en el certificado que elaboró.

En la necrocirugía practicada a la víctima se determinó que sufrió 25 lesiones, entre contusiones, escoriaciones y moretones en la cara, el pectoral izquierdo, en región esternal, en fosa iliaca, en los hombros, las rodillas, en una pierna, en el muslo derecho y en el pecho.

La causa de muerte de la víctima fue una contusión profunda de tórax.

Ayer el acusado decidió no rendir declaración ante el Tribunal de Control, aunque ante el MP afirmó que al estar entrevistando al detenido este le expresó que se sentía mal y después cayó al suelo.

El Tribunal de Control programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo martes a las 13:30 horas y le impuso a García Campos la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.





[email protected]