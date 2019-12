Lo condenan por violencia familiar

En la etapa final de un juicio oral seguido en contra de un hombre por los delitos de violencia familiar y lesiones, un Tribunal de Enjuiciamiento dejó constancia de que la víctima –quien denunció haber quedado cuadripléjica a consecuencia de los golpes propinados por el ahora detenido– sí puede caminar.

Visiblemente enojada, la jueza Claudia Domínguez Curiel afirmó que dejaba constancia de que en dos ocasiones ella vio a la víctima caminando para entrar al baño y le ordenó que guardara silencio luego de que la ofendida rompió en llanto y una y otra vez dijo que su vida cambió al quedar imposibilitada para caminar, además expresó sentir mucho miedo hacia el detenido y pidió que no saliera libre.

La jueza emitió un fallo condenatorio en contra del acusado, Hugo César Gaytán Pinzón, por ambos delitos presuntamente sucedidos el 18 de febrero de 2018 en una casa ubicada del fraccionamiento Horizontes del Sur.

“En este momento dejo constancia porque la víctima lo mencionó de que yo la vi. La llevaron al baño y ella se levantó y entró al baño sola, salió y la recogieron. En dos ocasiones. Se deja constancia porque ahorita ella está diciendo que entraron y le cambiaron el pañal, yo vi que la dejaron en la puerta y ella entró”, expresó la juzgadora luego de que la víctima había hablado.

Después de los argumentos del agente del Ministerio Público (MP) y de la defensa, la jueza le dijo a la víctima que podía hacer una última expresión de lo que había visto y oído en ese juicio número 226/19 seguido en contra de Gaytán, y la ofendida empezó a llorar y a describir la afectación que resintió en su salud a raíz de los golpes que dice haber recibido.

También señaló que ahora está imposibilitada para cuidar a sus hijos principalmente a una menor que padece síndrome de Down.

“Yo estaba bien antes de eso, ahora ya no puedo mover esta mano… tengo miedo, yo quiero irme de aquí. Por lo mismo, porque sé quién es. Mi esposo estando afuera es un peligro para mí, para mis hijos, para la sociedad, porque yo lo conozco, sus agresiones. Dicen que es posesión diabólica pero no, es su carácter cuando se enoja y se pone con ira… Yo corría, yo saltaba, yo podía hacerme cargo de mi hija con capacidades diferentes ya no puedo estoy presa” dijo entre lágrimas hasta que la jueza le ordenó que guardara silencio e indicó que no iba a tomar en cuenta ninguna de sus afirmaciones.

El 18 de febrero el ahora sentenciado trató de suicidarse con un martillo y la mujer se lo quitó, luego él se fue de la casa. Después regresó y presuntamente le dijo a la víctima que la iba a matar y la aventó contra una ventana.

En el juicio oral los testigos, así como la víctima, aportaron datos diferentes. Esta última indicó que Gaytán Pinzón la tomó del cuello y la empujó hacia atrás pero no sangró y una de las hijas de la pareja refirió que su papá tomó el cuello a la mujer, la aventó contra la ventana y provocó que sangrara mucho.

Después de un receso, la tarde del viernes pasado, la jueza emitió un fallo condenatorio y citó a otra audiencia para el miércoles a fin de imponer la pena a Gaytán, quien se encuentra preso.

