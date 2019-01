Lo acusan de matar a su abuela por descubrirlo en robo

Ciudad Juárez— La mujer de 76 años encontrada sin vida en el interior de su casa el sábado pasado, presuntamente fue asesinada por su nieto quien entró a robar y al verse descubierto la mató a cuchilladas.

El sospechoso, Jesús Manuel Ramos Ortega, declaró ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género que tenía 15 días desempleado y se encontraba desesperado porque de él dependen cuatro hijos menores de edad y su esposa y decidió darle unas gotas a su abuelita, María Pánfila Ramos Soto, para que se durmiera mientras él sacaba una caja fuerte con dinero y un televisor, pero la víctima despertó cuando el atraco estaba en proceso.

Ayer Ramos Ortega fue trasladado a la cuarta sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control Lorenzo Villar Chavarría, para que un agente del MP le formulara cargos legales.

El fiscal le dio a conocer al arrestado y al juez que esa autoridad inició una investigación en contra de Ramos porque entre las 08:00 horas del viernes pasado y las 01:00 horas del día siguiente en el interior de una vivienda ubicada en la calle Grafito de la colonia Consumidor, él apuñaló en el cuello a María Pánfila Ramos Soto.

Posteriormente robó un televisor de y una caja fuerte. La víctima murió desangrada.

A las 04:30 horas del sábado se recibió una llamada al 911 reportando que una mujer de la tercera había sido localizada sin vida. Al lugar fueron enviados agentes de Seguridad Pública, quienes se entrevistaron con otro nieto de la víctima de nombre Lorenzo Fernando Ramos Ortega quien dijo que él trabaja en el servicio de Uber por las noches y los fines de semana acostumbraba quedarse a dormir con su abuela y ese sábado como a las 04:07 llegó a la casa.

Refirió que encontró la puerta del patio abierta y al ir a la recamara de su abuela la vio acostada en la cama con dos cojines en la cabeza llenos de sangre y un brazo colgando, y de inmediato habló al 911.

Ramos Ortega y su esposa fueron detenidos presuntamente por haber incurrido en el delito de desobediencia de particulares y a él se le tomó una declaración ante el MP, en la que refirió que el viernes pasado se sentía desesperado por la falta de empleo y ese día desde muy temprano comenzó a planear cómo entrar a la casa de su a robar la caja fuerte.

Ramos dijo que compró unas gotas y fue a la casa de la víctima en compañía de su esposa a quien convenció para que le suministrara el medicamento pero de último momento ella no lo hizo y él la corrió de la casa ubicada en Grafito, luego le preparó un café a la víctima, en el que le puso las gotas para dormir.

Cuando la mujer se quedó dormida, Ramos tiró una pared para entrar al cuarto de su tía y tomar la caja fuerte que dejó en la cocina para ir a la recámara de la víctima y empezar a quitar el televisor. Cuando estaba desconectado el aparato, la víctima despertó.

“Dijo que me acusaría con mi papá, yo agarré la tele y la dejé junto con la caja y ella me volvió a repetir que me acusaría con mis papás, cosa que me dio miedo. Agarré un cojín y un cuchillo e ingresé otra vez al cuarto de mi abuela antes de que se levantara e hiciera una llamada. Fue cuando la vi como mareada queriéndose levantar, me le acerqué y le puse la almohada sobre su cara para enseguida encajarle el cuchillo en el cuello, tomé nuevamente el cuchillo y me lo guardé, del miedo empecé a limpiar todos los objetos que había tocado para no dejar huellas, cuando hice todo esto; agarré la tele, la caja fuerte y me retiré caminando”, declaró Ramos.

El hombre también dijo que después abrió la caja fuerte y sacó dólares y joyas; se cambió de ropa y fue a empeñar el televisor, recibió mil 700 pesos. Para amanecer del sábado se hospedó en un hotel y después fue a la casa de empeño First Cash para empeñar las joyas y luego a comer junto con su esposa.

Ayer el juez le impuso al presunto homicida la medida cautelar de prisión preventiva y fijó otra audiencia para determinar si lo vincula o no a proceso penal por los delitos de homicidio calificado y robo agravado y calificado.





