Lluvias mostraron ciudad colapsada

Ciudad Juárez.- El colapso de las vialidades el pasado martes por las lluvias anómalas registradas en Juárez fue causado por el creciente parque vehicular de la ciudad (en ascenso gracias al decreto de regularización de autos de procedencia extranjera) y falta del sistema pluvial, de acuerdo con observaciones de la Coordinación General de Seguridad Vial.

De acuerdo con el recaudador de Rentas del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Rogelio Loya, al día se expiden 200 nuevos pares de placas, lo que significa un aumento constante del padrón vehicular, que ronda por los 700 mil vehículos en una ciudad de 1.5 millones de habitantes.

Esto causó que recorridos que usualmente toman entre 20 y 40 minutos se alargaran hasta tres horas, por las vialidades encharcadas que pusieron en jaque a automovilistas ante la falta de vías alternas, según testimonios de guiadores durante el martes.

Loya confirmó que la dependencia a su cargo ha registrado cada vez más carros y eso “es uno de los puntos del colapso”, pues son más las altas de automóviles nuevos para permitir su paso en la ciudad que los que salen del padrón.

El otro factor del colapso fue la falta de infraestructura vial.

Al respecto, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) señaló, a través de Daniel Valles, vocero, que es responsabilidad del Gobierno municipal, de acuerdo con la Ley de Aguas del Gobierno del Estado.

Según dicho estatuto en su artículo 27 Cuáter, corresponde al Municipio el saneamiento de aguas residuales, pago de derechos y sanciones por vertido a cauces nacionales o de jurisdicción estatal y lo relativo al drenaje pluvial.

Sobre este señalamiento, la Dirección General de Obras Públicas precisó que el Municipio sí ha trabajado en el drenaje pluvial en esta administración 2021-2024.

“Se rediseñaron las cámaras pluviales (vasos) para ser más eficientes, que sea más fácil la captación del agua pluvial y que el mantenimiento (limpieza) sea más fácil”, además de que “cuando se llevan a cabo proyectos de pavimentación e incluso repavimentación, se aprovecha la obra para construir estas cámaras. No en todas las vialidades pero sí en donde más lo requiere el proyecto”, precisó Gustavo Villalpando, del área de comunicación de la Dirección General de Obras Públicas.

Fueron 35.3 milímetros de lluvia en total, informó Roberto Briones Mota, director general de Protección Civil del Municipio, una cantidad no registrada por lo menos en el último año, lo que hasta la tarde del miércoles aún tenía colapsadas algunas vías por inundaciones, como el túnel vehicular y peatonal de la avenida 16 de Septiembre y los de la avenida Insurgentes y Libertad, y bajo el Puente Santa Fe.

Se trató, dijo, de un evento extraordinario que fue previsto por la Dirección y por el que se realizaron las alertas correspondientes. Estas lluvias responden al frente frío más reciente.

No obstante, no habrá declaratoria de desastre natural, pues no hubo afectaciones materiales que lo requirieran ni personas con heridas graves –sólo un hombre con lesión en un tobillo luego de que una barda le cayera encima–, aclaró.

La JMAS también hizo recuento de daños, aunque todos se enfocaron en afectaciones derivadas de una conducta generalizada en la ciudad: abrir las alcantarillas.

Al respecto, Valles exhortó a la ciudadanía a evitar abrir las alcantarillas ante lluvias como las que se vivieron, o cualquier tipo de precipitación, pues esto lleva a afectaciones en el sistema de drenaje y a la filtración del agua pluvial bajo el asfalto y un subsecuente hundimiento, que puede dejar a guiadores vehiculares con daños y lesiones.