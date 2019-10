Llevará proceso en libertad hombre que arrolló y mató a madre e hija

El conductor que presuntamente chocó dos vehículos y al tratar de huir atropelló a siete personas provocando la muerte de dos de las víctimas, una mamá y su hija de dos años de edad, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control. Autoridad que le permitió enfrentar el proceso penal en libertad.

Al sospechoso, Gustavo Hernández Martínez, se le impusieron como medidas cautelares la obligación de depositar una garantía económica por 40 mil pesos en un plazo máximo de un mes, no salir del país y acudir a firmar cada 15 días ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).

Las cautelares estarán vigentes durante un año y Hernández deberá comparecer de forma voluntaria a las siguientes audiencias. El abogado defensor del indiciado aseguró que su representado no huyó de lugar que se entregó voluntariamente a las autoridades. Incluso el acusado se dirigió al juez para asegurarle que sólo se retiró del lugar por miedo a ser linchado.

“El día de los hechos estaba muy nervioso, no era mi intención fugarme ni nada. Como era gente de ahí yo pensé en un linchamiento algo, yo temí por mi integridad física… de hecho cuando salió mi camioneta al momento del choque no iba a mucha velocidad ya me iban siguiendo unos carros y pensé que me iban a hacer algo y pos me bajé de la camioneta cuando miré que me iban siguiendo los carros, pensé que me iban a hacer daño o algo y mejor lo que opté fue venirme por mi parte hasta acá. De hecho fui a Fiscalía a entregarme pero Fiscalía no me recibió y me fui allá al Distrito Universidad”, afirmó ante el juez.

En la audiencia realizada ayer la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso dijo que el accidente sucedió el sábado pasado entre las 14:30 y las 15:00 horas cuando Gustavo Hernández conducía un Jeep Compas modelo 2007 de color gris y sin placas, con el permiso FV-1685 sobre la calle General Manuel Castro en dirección al sur.

Metros antes de llegar al cruce con la Ponciano Arriaga, Gustavo Hernández impactó con la parte lateral del Jeep un auto Nissan Sentra que se hallaba estacionado. Pero el automovilista no se detuvo, continuó su trayectoria y pegó contra un Malibu blanco modelo 2003.

Sin embargo, Hernández Martínez continuó circulando y atropelló a Diana América Guillén Torres de 21 años; Ashy Verónica G.T., de 15; Jesús Armando Z.V., de 17; a un menor de iniciales J.A.Z.V.; a una niña de iniciales M.Y., de 7 años; a María Verónica Torres Arzola de 45 y a la hija de esta última de iniciales GG.S.Z.G., de dos años. María Verónica y su hija murieron al sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.