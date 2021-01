Llevan ‘Tenitón’ a niños de la periferia

Ciudad Juárez— Unos 45 infantes de la colonia Pánfilo Natera recibieron ayer tenis y zapatos, que otras personas donaron y lograron hacer realidad el “Tenitón para niños de la periferia”.

El evento fue organizado por una de las habitantes de la colonia, Consuelo Gil, quien se encargó de juntar a los niños y a los donantes.

Fabiola Nevárez llevó a sus hijos de 5 y 6 años, quienes no estrenaban tenis desde hace cuatro meses.

“Les iba a comprar hasta enero que busque trabajo, porque ahorita no tengo”, mencionó.

Antes de la entrega, desde hace dos semanas se pidió la talla a cada niño.

Consuelo contó que a través de Facebook hizo una publicación para poder hacer este evento y una persona la contactó para apoyarla, y de ahí se consiguieron donaciones de zapatos, botas y tenis nuevos y seminuevos para niños desde 11 meses hasta 14 años.

Gil dijo que ayer se entregaron 45 pares de zapatos para infantes que viven en la Pánfilo Natera, Morelos y Lomas de Morelos.

La meta era juntar 120 y hasta ayer se habían reunido 75 pares, aseguró.

“Ahí van, todavía no se acaban de juntar los 120”, mencionó.

Anotó que el martes va a acudir a Granjas de Chapultepec a entregar más pares de tenis y zapatos.

“Me voy y me siento en el parque, la mayoría de los niños me conocen; veo las situaciones, lo del Covid, veo que muchos no estrenaron esta vez. Hay muchos que sus papás murieron y otros que sus mamás no están y esto fue lo que me motivó”, relató.

Reciben pan y dulces

Los niños y sus madres fueron a recoger sus tenis y zapatos ayer en la mañana a la casa de Consuelo, donde estaban las personas que consiguieron las donaciones.

Los menores recibieron además pan y bolsas de dulces.

Yudith Hernández, de 23 años, llevó a su pequeña hija de 4 años, quien recibió unos tenis de color rosa.

“Yo me dedico a cuidar a la niña, ella no estrenaba tenis desde enero del año pasado”, mencionó la madre de familia.

Mireya, una de las personas que consiguió los zapatos, contó que con el apoyo de conocidos y amigos juntó para comprarlos.

Agregó que su familia cada año realiza esta actividad en albergues, y en esta ocasión lo hicieron con gusto en una colonia.

