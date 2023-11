Llevan municipales información preventiva a alumnos y docentes

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Dirección de Prevención Social, visitaron dos planteles educativos ubicados en distintas colonias de la localidad, para llevar información preventiva a sus alumnos y docentes.

La primera visita se realizó en la escuela Primaria Félix Zandman, ubicada en el cruce de las calles Hacienda las Torres y Lucero, en la colonia Hacienda de las Torres, donde dialogaron sobre la importancia de no hablar con extraños, no alejarse de sus padres cuando estén en lugares públicos y no aceptar dulces de personas desconocidas.

Así mismo acudieron a la Escuela Secundaria Técnica #30, ubicada en el cruce de las calles Profa. María Manvel y Ponciano Arriaga, en la colonia Independencia, donde trataron temas de seguridad, valores y bullying, creando conciencia sobre las consecuencias negativas que este último tiene para quien lo padece como para quien lo efectúa.

El objetivo principal de estas visitas es brindar herramientas a los niños y niñas en edad escolar, para que sepan identificar cuándo se encuentran ante una situación de peligro y puedan pedir ayuda.